Cartelera NBA: Revisa los duelos para este viernes 17 de diciembre

Llegó el fin de semana y la NBA se prepara con una emocionante cartelera de duelos para encender esta noche de viernes. La competición sigue su ritmo y la jornada de jueves dejó nuevos resultados a tener en cuenta.

En Brooklyn, los Nets se hicieron respetar como locales y vencieron a los 76ers. Los dueños de casa lograron su cuarta victoria consecutiva y se mantienen firmes en la primera posición de la Conferencia Este con un 21-8. Por su parte, los de Filadelfia retrocedieron hasta el octavo puesto con un global de 15-15.

Kevin Durant fue nuevamente la figura del equipo y aportó con 34 puntos para la victoria. Además, dio ocho asistencias y ganó 11 rebotes en 39 minutos de juego.

En horario estelar, los Knicks ganaron a domicilio ante los Rockets. Con esto, los de Nueva York cortaron su racha negativa de cuatro derrotas consecutivas y esperan salir de 12° lugar y mejorar su récord de 13-16.

Cerrando lo noche, los Suns obtuvieron una nueva victoria, esta vez recibiendo a los Wizards. Los locales se mantienen segundos en la Conferencia Oeste con 23-5 y pelean palma a palma con los líderes de la tabla.

Revisa los resultados:

🏁 @CarisLeVert goes for 31 PTS to power the @Pacers to the win! pic.twitter.com/rO07miVa9d

— NBA (@NBA) December 17, 2021