Cartelera NBA: Revisa los duelos para este jueves 16 de diciembre

En una nueva semana de NBA, la cartelera de partidos para este día jueves contempla algunos duelos a tener en consideración para las pretensiones de cada equipo. Tras una jornada de miércoles con varios encuentros, las franquicias están cada vez más presionadas para posicionarse en puestos de avanzada.

Uno de los primeros en saltar a la cancha fueron los Cavaliers, quienes se impusieron en calidad de locales ante los Rockets. Los de Cleveland superaron por 35 puntos a los de Houston y se meten en lo alto de la Conferencia Este. De momento, los Cavs se posicionan cuartos con un global de 18-12.

En el mismo horario, los Heat se recuperaron de su caída anterior y pudieron vencer a los 76ers a domicilio. Los de Miami aparecen quintos con un 17-12, mientras que los de Filadelfia están sétimos con 15-14.

Los Lakers también saltaron al terreno de juego anoche y se quedaron con una emocionante, aunque agónica, victoria ante los Mavericks. El juego resultó ser tan parejo como se esperaba y se extendió hasta la prórroga.

En el tiempo suplementario la situación seguía punto a punto, sin embargo apareció Austin Reaves con un triple para darle el triunfo a los oro y púrpura. El base de 23 años lanzó desde un costado y en diagonal al aro cuando quedaban tres segundos de juego.

Uno de los partidos considerados poco atractivos en la previa era el de los Thunder contra los Pelicans. Son los dos perores equipos de la Conferencia Oeste y no se preveía gran juego. Sin embargo, el final del encuentro sorprendió en emoción.

Devonte’ Graham anotó sobre la bocina del último cuarto un increíble triple a más de 19 metros de distancia. Con esto, los de Nueva Orleans se quedaron con la victoria y el jugador batió un récord.

Another look at Austin Reaves' CLUTCH game-winning triple in OT for the @Lakers! pic.twitter.com/rMojOA4LvI

— NBA (@NBA) December 16, 2021