Cartelera NBA: Revisa los duelos para este miércoles 15 de diciembre

La NBA continúa con el desarrollo de su temporada 75 y para este miércoles llega con una cartelera de atractivos duelos. Para esta jornada, se marca un antes y un después que dejó una histórica noche de martes entre sus partidos y resultados.

Ayer se dieron solamente tres enfrentamientos, pero es sabido que eso no es excusa para no disfrutar de la emoción al máximo. Jugaron tres de las mejores franquicias en lo que va de año y no hubo mayor sorpresa, pero si básquetbol del bueno.

Los Nets se impusieron como locales ante los Raptors y siguen firmes con el liderato de la Conferencia Este gracias a un registro de 20-8. En tanto, los de Toronto mantienen una campaña poco regular que los ubica 11 en la tabla con un 13-15.

A la misma hora, los Warrios saltaban al pabellón del Madison Square Garden para enfrentar a los Knicks. Los de San Francisco lograron la victoria y se hacen fuertes como únicos punteros del oeste. Por su parte, los neoyorquinos sumaron su cuarta derrota consecutiva en un duro momento.

El duelo estuvo marcado principalmente por el nuevo récord que estableció Stephen Curry, convirtiéndose en el máximo anotador de triples en la historia de la NBA.

Más tarde, los Suns hicieron lo propio ante los Trail Blazers. El equipo de Phoenix quiere seguir a paso firme a los punteros del este y se mantienen segundos con un 22-5.

Revisa los resultados:

New York Knicks 96 – 105 Golden State Warriors

Brooklyn Nets 131 – 129 Toronto Raptors

Portland Trail Blazers 107 – 111 Phoenix Suns

Kevin Durant & Patty Mills each drop 30+ in the @BrooklynNets overtime win!@KDTrey5: 34 PTS, 13 REB, 11 AST@Patty_Mills: 30 PTS (16 in 4Q), 7 3PM pic.twitter.com/EtAAweron3 — NBA (@NBA) December 15, 2021

Los partidos para este miércoles

Para este miércoles 15 de diciembre la NBA nos ofrece una nutrida cartelera de 11 duelos para disfrutar la noche con el mejor básquetbol del mundo.

En el primer bloque de horario destaca el cruce entre los 76ers contra los Heat. Se esper aun juego bastante parejo, entre el sexto y quinto de la Conferencia Este respectivamente. Los de Filadelfia mantienen un registro de 15-13 y los de Miami un 16-12. Ambos vienen de caer en el último partido.

Luego saldrán a la cancha los Mavericks para recibir a Los Lakers. Se trata de otro panorama parejo, con los oro y púrpura ocupando el sexto lugar (15-13) y los de Dallas en el séptimo puesto (14-13) de la Conferencia Oeste. En esta ocasión, ambos equipos vienen de cosechar una victoria.

En horario estelar, los Bucks jugarán como locales ante los Pacers. Los actuales campeones se mantienen como terceros en el este con un registro de 18-11. Por su parte, los de Indiana ocupan la posición 13 de la misma tabla con un 12-17.

A media noche, entre los partidos a tener en cuenta será el de los Jazz y Los Clippers. Ambas franquicias han tenido un rendimiento irregular, con muchos altos y bajos. Para esta noche, los de Utah llegan como terceros, con un global de 19-7, mientras que los angelinos se presentan como quintos con un 16-12.

Revisa el horario de todos los duelos:

Orlando Magic vs Atlanta Hawks – 21:00 horas

Cleveland Cavaliers vs Houston Rockets – 21:00 hrs.

Philadelphia 76ers vs Miami Heat – 21:00 hrs.

Dallas Mavericks vs Los Ángeles Lakers – 21:30 horas

Milwaukee Bucks vs Indiana Pacers – 22:00 horas

Oklahoma City Thunder vs New Orleans Pelicans – 22:00 hrs.

San Antonio Spurs vs Charlotte Hornets – 22:30 horas

Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves – 23:00 horas

Sacramento Kings vs Washington Wizards – 00:00 horas

Portland Trail Blazers vs Memphis Grizzlies – 00:00 hrs.

Utah Jazz – Los Ángeles Clippers – 00:00 hrs.