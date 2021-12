Cartelera NBA: Revisa los duelos para este martes 14 de diciembre

La acción de la NBA no se detiene y para esta jornada de martes llega con una nueva cartelera con más duelos que mantienen la competencia al rojo vivo.

El lunes arrancó con enfrentamientos que terminaron con atractivos resultados, modificando las tablas de cada Conferencia en una realidad cada vez más ajustada.

Los primeros en saltar a la cancha fueron los Cavaliers que vencieron como locales a los Heat. El duelo se preveía bastante parejo entre dos escuadras de presente similar. Ahora, los de Cleveland se posicionan cuartos en el este con un registro 17-12, mientras que los miamenses aparecen en el quinto lugar con un 16-12.

En la misma tanda horaria, los Warriors lograron una victoria como visitantes ante los Pacers. El juego fue más parejo de lo que se pensaba y los del ‘Estado de Oro’ obtuvieron una diferencia de dos puntos, marcando la diferencia en el último cuarto.

Debido a otro resultado de la noche, la Franquicia de San Francisco recuperó el liderato de la Conferencia Oeste con un récord de 22-5. Por su parte, los de Indiana se mantienen en el puesto 13 del este, con un global 12-17.

En Boston, los Celtics se impusieron ante los Bucks por segunda vez en lo que va de temporada. Los locales se posicionan novenos con un 14-14, mientras que los defensores del título bajaron al tercer lugar con un registro de 18-11.

Pasado la media noche, uno de los partidos que fue clave para la lucha por el primer puesto del oeste. Los Clippers le ganaron como locales a los Suns. Con esta caída, los de Phoenix retrocedieron a la segunda plaza con un 21-5, siendo escolta de los Warriors.

Revisa todos los resultados:

26 points, 5 triples and some CLUTCH buckets for @StephenCurry30…he enters tomorrow night just 2 threes away from the all-time record! #CurryWatch continues with Warriors/Knicks tomorrow at 7:30 PM ET on TNT pic.twitter.com/3EuW0sqml7

— NBA (@NBA) December 14, 2021