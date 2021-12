Cartelera NBA: Revisa los partidos para este día sábado 11 de diciembre

La NBA no se detiene y para esta jornada de sábado llega con una cartelera de nuevos partidos más que interesantes. Comenzando el fin de semana, la noche de viernes estuvo cargada de juegos que dejaron varios resultados.

Uno de los enfrentamientos destacados de la última fecha fue el de los Raptors contra los Knicks. Los canadienses se hicieron respetar como locales y se quedaron con la victoria. De momento, la franquicia de Toronto se ubica en el puesto 11 de la Conferencia Este con un global de 12-14. Por su parte, los neoyorquinos se posicionan como 12 en la tabla con el mismo registro.

En el cruce de necesitados, los últimos de cada tabla, los Pelicans se impusieron ante los Pistons. A pesar de la victoria, el equipo de New Orleans sigue último en el oeste con un duro 8-20. Los de Detroit siguen colistas en el este con un global de 4-21.

En Oklahoma, Los Lakers se impusieron ante los Thunder. La franquicia de Los Ángeles volvió a ganar luego de caer ante los Grizzlies y se mantienen con un registro de 14-13 con el que se ubican sextos en el oeste. En tanto, los locales se hunden en la tabla con un 8-17, llegando al puesto 14.

Otro de los duelos importantes fue el de los Bucks contra los Rockets. Los actuales campeones llegaron hasta Houston para quedarse con una victoria frente a una de las escuadras de peor rendimiento. Con esto, los de Milwaukee se mantienen terceros en la Conferencia Este con un 17-10.

👑 33 PTS, 5 REB, 6 AST, 3 STL, 2 BLK 👑@KingJames propels the @Lakers to the big W! pic.twitter.com/hBhzFEyHdn

— NBA (@NBA) December 11, 2021