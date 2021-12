Cartelera NBA: Revisa los partidos para este viernes 10 de diciembre

Llegó el viernes y la NBA tiene una cartelera atractiva para encender el comienzo del fin de semana, con varios partidos a tener en cuneta. Luego de una jornada de jueves, con tres duelos, el panorama comienza a ser más claro para algunos equipos, aunque no para todos.

Durante la noche anterior, los Jazz alcanzaron su sexto triunfo consecutivo tras vencer a los 76ers a domicilio. Con esto, los de Utah se mantienen firmes en el tercer puesto de la Conferencia Oeste con un global de 18-7. En tanto, los de Filadelfia se posicionan séptimos en el este con un 14-12.

En Texas, los Spurs derrotaron a los Nuggets y quieren segur sumando para mejorar su registro de 9-15 que los mantiene en la doceava posición. Por su parte, los de Denver se mantienen en el 8vo puesto con un récord de 12-3 que deberán mejorar si pretenden seguir peleando puestos de clasificación.

En Tennessee, el FedExForum fue testigo del cruce entre los Grizzlies y Los Lakers. Los dueños de casa lograron quedarse con la victoria frente a su público y reafirmaron un buen juego que va en ascenso y los ubica cuartos en el oeste con un 15-11.

Los angelinos vuelven a dejar dudas y no logran un juego convincente que emocione a sus seguidores. De momento, los oro y púrpura se posicionan séptimos con un récord de 13-13.

Revisa los resultados:

LeBron James reaches a sprint speed of 17.3 mph on the break, tracked by #NBACourtOptix powered by Microsoft Azure! pic.twitter.com/aJ4yRC0zEW

— NBA (@NBA) December 10, 2021