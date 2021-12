Cartelera NBA: Revisa los partidos para este jueves 9 de diciembre

La NBA continúa con el desarrollo de su temporada regular y para este jueves su cartelera llega con más partidos luego de una jornada llena de acción de día miércoles. Los enfrentamientos de anoche dejaron vario resultados y expusieron individualidades destacadas en cada equipo.

Uno de los primeros cruces fue el de los Cavaliers contra los Bulls. Los de Cleveland lograron quedarse con la victoria en su casa y volvieron a ganar luego de dos partidos perdidos. En tanto, los toros llegaron al fin de su racha y cayeron luego de cuatro juegos.

Con este marcador, los Cavs alcanzaron un registro de 14-12 con el que se mantienen en el séptimo puesto de la Conferencia Este. Por su parte, los de Chicago está en la segunda posición de la tabla con un global de 17-9.

En un enfrentamiento a tener en consideración, los Heat se impusieron en calidad de local ante los Bucks. Ambas franquicias se mantienen en puestos de avanzada, los de Miami se posicionan cuartos con un 15-11, mientras que los de Milwaukee están terceros con un 16-10.

La sorpresa de la noche la dieron los Rockets, que vencieron a los Nets en un duelo donde jugaban el líder del este contra uno de los peores equipos del oeste. De momento, los de Houston se ubican en el puesto 13 con un récord de 8-16. Los de Brooklyn, a pesar de la derrota, se mantienen en lo más alto con 17-8.

A media noche, los Warriors salieron al pabellón del Chase Center para recibir a los Trail Blazers. Los locales se quedaron con la victoria y se reafirman como los mejores del lado oeste con un 21-4. Stephen Curry convirtió 3 triples en el partido y está a solo 10 para convertirse en el máximo triplero en la historia de la NBA.

🕷 @spidadmitchell cooks up a 36-PT performance for the @utahjazz in their huge road win! pic.twitter.com/jpIv5Ps1iN

— NBA (@NBA) December 9, 2021