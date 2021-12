Cartelera NBA: Revisa los partidos para este miércoles 8 de diciembre

La acción de la NBA continúa en lo más alto este día miércoles con una cartelera cargada de partidos interesantes. Tras los resultados del día martes, la competencia está cada vez más interesante.

En el mayor atractivo de la noche anterior, Los Lakers recibieron a los Celtics en el Staples Center para protagonizar un nuevo clásico. Los dueños de casa lograron una cómoda victoria de 15 puntos de diferencia.

Con este triunfo, los angelinos lograron posicionarse en el sexto puesto de la Conferencia Oeste con un global 13-12. En tanto los de Boston se ubican en el décimo lugar del Este con el mismo global de 13 ganados y 12 perdidos.

LeBron James aportó con 30 puntos, 5 asistencia y se quedó con 4 rebotes en 36 minutos de juego. En tanto, Jayson Tatum lideró la noche con 34 puntos, sin embargo no fue suficiente para ayudar a su equipo a imponerse en el marcador.

Cabe recordar que ambas franquicias ya se habían enfrentado esta temporada el pasado 19 de noviembre en el TD Garden. En aquella ocasión los celtas se quedaron con el partido.

Revisa todos los resultados de los duelos de día martes:

🔥 Bron x Brodie 🔥@KingJames (30 PTS, 5 AST) and @russwest44 (24 PTS, 11 AST) led the way in the @Lakers win! pic.twitter.com/DJ9etLarR5

— NBA (@NBA) December 8, 2021