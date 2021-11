NBA: Esta es la programación para los duelos de día lunes 22 de noviembre

Comienza una nueva semana en la NBA y la programación de lunes llega con duelos que mantienen arriba la emoción en esta temporada regular. Tras una intensa jornada dominical, hoy la acción continúa con más juegos.

Los primeros en saltar a la pista fueron los Trail Blazers que se quedaron con una importante victoria como local ante los 76er. Los de Portland contaron con un inspirado Damian Lillard, anotando 39 puntos y demostrando que si está en buen nivel resulta clave para su equipo.

Con esta caía, la escuadra de Filadelfia bajó hasta el décimo puesto de la Conferencia Este, con un récord de 9-8 que refleja un momento de malos juegos. Cabe recordar que los dirigidos por Doc Rivers comenzaron la competición de buena manera, sin embargo, poco a poco se han ido complicando.

Por otra parte, los Lakers se quedaron con una victoria en calidad de visita ante los Pistons. El triunfo dejó a los angelinos con un global de 9-9 y se recuperaron de la dura derrota ente los Celtics. De esta manera, los de Detroit siguen hundiéndose en la tabla, ubicados en el puesto 14 con un registro de 4-12.

El partido estuvo marcado por una pelea que se desató luego de que LeBron James le diera un codazo a Isaiah Stewart. A raíz de esta situación, ‘LBJ’ fue expulsado y tras el caos desatado, el jugador de los Pistons recibió la misma sanción por incurrir en dos faltas técnicas.

Otro de los duelos atractivos era el de los Bulls contra los Knicks. El equipo de Chicago se impuso en casa tras un disputado enfrentamiento y los neoyorquinos registraron su tercera derrota consecutiva que los dejó con un 9-8.

DeMar DeRozan aportó con 31 puntos, mientras que Zach LaVine convirtió 21, sumando un total de 51 unidades que fueron suficiente para la victoria. Los Toros llevan un récord de 12-5 y se posicionan en lo más alto de la Conferencia Este.

DeMar does it again!@DeMar_DeRozan records his sixth 30-PT game of the season, putting up 31 in the @chicagobulls win 🙌 pic.twitter.com/cYWrsV60Jc

— NBA (@NBA) November 22, 2021