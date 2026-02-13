Médico demanda a Clínica Las Condes por millonaria deuda: acusa incumplimiento de sueldo base acordado

Un médico identificado con las iniciales H.A.D.L.F. presentó una querella ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago contra Clínica Las Condes, acusando el no pago de remuneraciones que ascienden a $226.638.512, sin considerar reajustes ni intereses.

De acuerdo con la acción judicial, el profesional fue contactado a comienzos de 2022 para integrarse al equipo del recinto.

Tras reunirse con el entonces presidente del directorio, Alejandro Gil, ambas partes habrían acordado un contrato por dos años que contemplaba una “remuneración mensual mínima de $20 millones”, además de la exención de pagos asociados a consultas y otros costos durante ese periodo.

El médico se incorporó en agosto de 2022 y, según su versión, los primeros meses se desarrollaron con normalidad. Sin embargo, asegura que desde septiembre de ese año el centro médico comenzó a incumplir compromisos de información y pagos. El profesional continuó prestando servicios hasta el 15 de octubre de 2024.

En la querella se sostiene que la situación también afectó a otros especialistas y que la clínica habría atribuido los retrasos a dificultades administrativas vinculadas a cobros a pacientes.

No obstante, el documento señala que las prestaciones habrían sido pagadas por pacientes y aseguradoras, acusando que los fondos correspondientes no fueron entregados al profesional. Asimismo, se afirma que ejecutivos del recinto habrían modificado condiciones contractuales y desconocido prestaciones realizadas.

Este caso se suma a otras controversias judiciales que han involucrado a la administración anterior de Clínica Las Condes. En agosto de 2024, el ex presidente del directorio, Alejandro Gil, fue formalizado en una causa por apropiación indebida presentada por un grupo de médicos.

Consultada por la situación, la Clínica Las Condes señaló que encuentra actualmente en tribunales. Además, afirmaron que el actual directorio mantiene disposición para resolver estos asuntos y que, según su versión, en más del 99% de los casos similares ya se ha alcanzado acuerdos satisfactorios entre las partes.