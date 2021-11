NBA: Revisa los duelos para la jornada de este domingo 21 de noviembre

La NBA, la mejor liga de básquetbol del mundo no para y para este día domingo continuará con la exhibición de interesantes duelos. Los resultados de la jornada sabatina y todo lo que viene mantienen encendida la competencia.

Uno de los primeros cruces fue el de los Knicks contra los Rockets. En la previa se suponía un enfrentamiento con mayor opción para los de Nueva York y en definitiva no tuvo sorpresas. Los neoyorquinos se impusieron en calidad de local ante los de Houston que suman un mal registro de 1-15.

Por otra parte, un plato fuerte de la noche era el juego entre los Wizards y los Heat. Los de Washington lograron la victoria en un apretado partido donde el último cuarto fue el más decisivo.

Jimmy Buttler anotó 29 puntos para los miamenses, sin embargo no fue suficiente para alcanzar la victoria. Con este resultado, los capitalinos alcanzan un récord de 11-5 y se ubican en el segundo puesto de la Conferencia Este, mientras que los de Miami están en el cuarto puesto con un 11-6.

En tanto los actuales campeones de la liga, los Bucks, aseguraron su tercera victoria consecutiva y parece que emprenderán un despegue. Giannis Antetokounmpo aportó con 32 puntos para vencer a los Magic. De momento, la franquicia de Milwaukee se metió en el octavo lugar del Este con un global de 9-8,

Revisa los resultados de día sábado:

Giannis becomes the first player with 30 points, 20 rebounds and 5 assists in less than 35 minutes since Willie Naulls in 1959! #NBA75 @Giannis_An34: 32 points, 20 rebounds, 5 assists, 2 steals, 3 blocks in 30 minutes pic.twitter.com/K208KqDMYv

— NBA (@NBA) November 21, 2021