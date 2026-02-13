;

FOTO. Ex chica Gran Hermano busca la corona y se suma al Miss Universo Santiago

La búsqueda de una sucesora de Ina Moll ya comenzó en todo el país.

Nicolás Lara Córdova

Ex chica Gran Hermano busca la corona y se suma al Miss Universo Santiago

Esta semana el concurso de belleza, Miss Universo Santiago, dio a conocer una nueva participante para intentar ser la representante de esta comuna de la Región Metropolitana en el certamen nacional.

Se trata de la ex participante en Gran Hermano, Alessia Traverso, quien destacó en dicho programa por su belleza y talento en el canto.

Revisa también:

ADN

Traverso también había participado en el programa de talentos The Voice Chile.

“Acepté la invitación principalmente por la experiencia, por aprender, por crecer, por desafiarme y vivir algo completamente distinto“, reconoció Alessia en sus historias de Instagram, luego de confirmar su candidatura.

“Quiero aprovechar cada instancia, absorber todo lo que pueda y dar lo mejor de mí. Cuando uno se compromete con algo, lo hace con disciplina y respeto, y así lo voy a hacer”, expresó.

ADN

