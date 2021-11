Caos total: codazo de LeBron James a Isaiah Stewart desató una batalla en la NBA

Una batalla campal se vivió este domingo en la NBA. El partido entre el dueño de casa, Detroit Pistons, y la visita, Los Ángeles Lakers, terminó con graves incidentes en el Little Caesars Arena de Michigan producto de un golpe de LeBron James a un rival.

Durante el tercer cuarto, “King James” le propinó un codazo a Isaiah Stewart en pleno tiro libre. Tras la agresión, el jugador local comenzó a sangrar en una de sus cejas y se enfureció a tal punto de perder los estribos al momento de encarar a la estrella de los Lakers.

Los compañeros de Stewart intentaron calmarlo, pero el basquetbolista de los Pistons se descontroló y corrió por la cancha para buscar a LeBron James, hasta que fue capturado por siete personas.

Luego de que el ambiente se calmara, la figura de los Los Ángeles Lakers fue expulsado por segunda vez en su carrera, sin embargo, su equipo se quedó con el triunfo por 121-116.

Revisa a continuación el polémico momento que se vivió este domingo en la NBA:

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI

— SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2021