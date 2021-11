Revisa la programación de los partidos de la NBA para este viernes 12 de noviembre

Llegó el fin de semana y la NBA promete un interesante panorama para la noche de viernes, con una programación que contempla 11 partidos. Tras disputarse solamente tres duelos la jornada de jueves, hoy continúa la competencia con más acción.

Sin tiempo para un relajo, la liga viene de registrar algunos resultados que modifican el panorama de los distintos equipos y obliga a repuntar a aquellas franquicias que no vienen del todo bien.

El primer juego de ayer fue entre los Jazz y los Pacers, un cruce duro, con los ánimos encendidos. Los de Utah necesitaban sumar un nuevo triunfo para retomar el camino, pero no pudieron contra la escuadra visitante que se impuso en el pabellón del Vivint Arena.

Dentro del juego, con la adrenalina al máximo, se vivió una pelea entre Rudy Gobert y Myles Turner, con coletazos que en definitiva resultó con cuatro expulsado.

Por otra parte, el partido destacado era el de los Clippers recibiendo a los Heat. Los de Miami venían de perder ante los Lakers y su intención era irse de Los Ángeles con al menos una victoria.

A pesar de arrancar el primer cuarto de buena manera, en la segunda tanda no hicieron pie y perdieron por 13 puntos de diferencia. La segunda mitad nuevamente comenzaron cayendo por dos cifras en el marcador del cuarto y aunque se impusieron en el último, no fue suficiente. En definitiva cayeron por un resultado apretado.

George: 27 PTS

Jackson: 22 PTS

Bledsoe: 21 PTS@Yg_Trece, @Reggie_Jackson and @EBled2 got buckets in the @LAClippers sixth-straight win 🔥 pic.twitter.com/ozvoBZ4eF2

— NBA (@NBA) November 12, 2021