NBA: Los Ángeles Lakers levantaron cabeza ante los Miami Heat en un partido que se definió en tiempo suplementario

Los Ángeles Lakers lograron un segundo triunfo consecutivo en el partido donde enfrentaron a los Miami Heat en un atractivo duelo que prometía y no decepcionó. En una encendida jornada de miércoles, el duelo entre angelinos y miamenses fue de lo más destacado.

En el comienzo de la temporada regular de la NBA un equipo que siempre llama la atención y se le pone mucho ojo es la escuadra de California. Para esta campaña existía gran expectativa por ver al ‘Big Three‘ conformado por LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook.

A pesar de la ilusión que generaba un equipo con grandes nombres, los resultados no han sido como se esperaba. De momento, los dirigidos por Frank Vogel llevan un registro de 7-5 y se ubican en el séptimo lugar de la Conferencia Oeste.

En el juego de anoche tenían la posibilidad de conseguir una segunda victoria consecutiva para comenzar un repunte y, aunque no fue fácil, lo lograron. En calidad de local obtuvieron un triunfo de 120-117.

La escuadra visitante llegaba luego de una dura derrota ante los Nuggets registrada el pasado lunes. El cruce hacía prever un duelo de gigantes dañados y eso fue lo que resultó con un gran partido.

En el primer cuarto el resultado fue 28-25, en el segundo 27-32. Para la segunda mitad del juego comenzaron con un 27-29 lo que parecía compilar a los locales, pero en el último cuarto se quedaron con un 30-26. En tiempo reglamentario terminó con un 112-112.

Para el tiempo suplementario los Lakers convirtieron 8 puntos, mientras que los Heat pudieron quedarse solamente con 5, a pesar de los tiros libres y lanzamientos que pudieron haber cambiado la historia. En definitiva el resultado final fue de 120-117.

Una actuación destacada fue la de Russel Westbrook, quien ha sido criticado últimamente por su bajo rendimiento. Al parecer su nuevo rol en este equipo no lo tiene del todo cómodo y es observado bajo lupa.

‘Russ’ jugó un rol fundamental esta vez, liderando a su equipo a la remontada que les permitió seguir con vida hasta la prórroga. Terminó como el máximo anotador con 25 puntos y logró un triplete-doble al añadir 12 rebotes y 14 asistencias.

Malik Monk, el escolta de 23 años que llegó esta temporada a las filas de los angelinos, tuvo una gran actuación, siendo clave en la victoria.

Anotó 27 puntos viniendo desde la banca, un desempeño que destacó sobre todo en el tiempo extra, siendo una pieza fundamental en la vitoria. Convirtió canastas decisivas para que los oro y púrpura consiguieran amarrar un triunfo.

En 35 minutos de juego, Monk, quien además de anotar 10 de sus 13 tiros a canasta, se registró con 3 asistencias y 6 rebotes ganados.

De esta manera, el jugador que apareció desde el banquillo fue un buen complemento para el ‘Big Three’ que no se encuentra completo debido a una lesión de James. Así, sus anotaciones se sumaron a la actuación destacada de Westbrook y al siempre punto alto de Anthony Davis.

‘AD’ aportó con 24 puntos, dio 4 asistencia y se quedó con 13 rebotes en 45 minutos sobre la pista. En total Davis, Monk y Russel sumaron 76 unidades.

Cabe mencionar que los Miami Heat sufrieron la baja de Jimmy Butler en la primera mitad del partido debido a una lesión de tobillo, lo que sin dudas aprovecharon Los Ángeles Lakers.

27 points for @AhmadMonk on 10/13 shooting in the @Lakers OT win! pic.twitter.com/jwXXzbm8F9

— NBA (@NBA) November 11, 2021