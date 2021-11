NBA: La pelea entre Rudy Gobert y Myles Turner que se robó la atención en el partido de los Jazz vs Pacers

En el partido de la NBA entre los Uta Jazz vs Indiana Pacers se vivió un duelo intenso, a tal nivel de que Rudy Gobert y Myles Turner protagonizaron una pelea en la pista. El hecho llamó la atención y es de lo más comentado tras la jornada de día jueves.

Tal como era de esperarse, aunque la programación de la liga contaba solamente con tres duelos, hubo acción de sobra. Específicamente en este cruce, se dio un dobla espectáculo, aunque uno es claramente menos deseable.

El juego mantuvo su intensidad en todo momento y el choque entre el francés Gobert (Jazz) y el estadounidense Turner (Pacers) fue durante casi todo momento. Si bien no es la forma en que se espera que termine un duelo, se podría decir que se veía venir algo así.

Cuando faltaban solamente cuatro minutos para el final del partido y los del oeste iban ganando 102-92, se produjo el incidente. Luego de una bandeja fallida, Rudy cayó al suelo e intentó agarrarse de Myles, lo que terminó con los dos en el piso.

La situación molestó claramente al norteamericano que a penas se levantó fue a empujar al jugador rival, quien no dudó en encararlo. El enfrentamiento, con ambos agarrados fuertemente duró un par de segundos antes que llegara el resto de los compañeros, cuerpo técnico y árbitros.

En el altercado que se formó cuando llegaron los demás se registraron varios golpes, combos iban y combos venían. Todo bajo la atenta mirada de los jueces, quienes no dudaron en sancionar a los principales involucrados.

Joe Ingles y Donovan Mitchell, ambos jugadores de los Jazz, también participaron activamente en el hecho. En definitiva, los cuatro jugadores fueron expulsados.

Reacciones tras el Utah Jazz vs Indiana Pacers

Con este hecho que ocurrió a penas unos minutos antes del final del partido, los ánimos seguían encendidos. Los locales terminaron cayendo por un marcador de 100-111, pero se podría decir que el resultado pasó a segundo plano en las declaraciones.

Mitchell, uno de los expulsados, es una de las figura de los Jazz y en este partido contribuyó con 26 puntos, aunque no fue suficiente. Tras la bocina final, se refirió a lo sucedido y culpabilizó a los árbitros.

“Han permitido que esta situación llegara. Se veía venir desde el primer cuarto”, señaló. Además reconoció que los jueces dejaron pasar muchas faltas porque el partido estaba siendo muy físico.

Los dos protagonistas, Rudy Gobert y Myles Turner, también declararon tras la pelea, aunque quizás sus palabras no son del todos aprobadas por la NBA.

Gobert dijo que “es gracioso, porque mi entrenador de boxeo estaba en el partido. El único partido al que ha venido este año. Si no me siento amenazado, no voy a lanzar un puñetazo. Y no me sentí amenazado. Si alguien quiere pelear, soy fácil de alcanzar”.

Por su parte, Turner mencionó que “fue una jugada muy sucia. Cuando me agarró los pantalones para tirarme, pensé que me tenía que defender. Eso es todo”.

Revisa la pelea a continuación: