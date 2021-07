Karen Bittner destacó el desempeño de Simona Castro: “Me quedé contenta de verla ahí, porque se lució igual”

Karen Bittner, periodista especializada en la cobertura de los Juegos Olímpicos, tuvo un detallado análisis en “Mujeres al Deporte” respecto al desempeño de los gimnastas nacionales en Tokio.

En cuanto a lo más reciente, la participación de Simona Castro en el all arround femenino, tuvo buenos conceptos.

“El salto lo hizo muy bien. En las asimétricas cumplió perfecto, con muy buenas soltadas. En la viga estuvo súper bien, tuvo buenas alturas, pero desafortunadamente tuvo un gran desequilibrio: no se cae, pero se toma muy fuerte de la viga y eso ya es medio punto de descuento”, arrancó explicando Karen Bittner.

Y narró como observó los líos que tuvo Simona Castro en el suelo. “Partió bien, pero en la primera diagonal, la recepción le cambió la cara. Uno que la ha visto tanto tiempo competir y tantas veces dije “aquí algo pasó”. Fue un impacto muy fuerte, comentan que el suelo está muy duro y necesitan que pegarle muy fuerte para impulsarse. De ahí para adelante resintió mucho sus pies“, narró la también jueza de gimnasia.

“Su último aparato, para abrochar una tremenda participación, le jugó esta mala pasada. Tuvo 10 puntos, una cosa insólita para una rutina de 13, 14. Yo me quedé contenta de verla ahí, porque se lució igual“, sentenció Bittner.

El análisis a la rutina de Tomás González

En la conversación con Macarena Miranda, Karen Bittner también tuvo una mirada positiva al desempeño de Tomás González en el suelo de los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Era muy difícil que entrara a los Juegos Olímpicos, era segundo reserva, pero nunca dejó de entrenar. Eso habla de su profesionalismo, capacidad y que tenía la esperanza que podía pasar algo. Iba a cumplir y fue fantástico. Uno lo nota en el reconocimiento que tienen en el circuito mundial. En ese momento la rotación estaba con Japón y podríamos haber visto solo a Japón en TV, pero cuando entró al suelo se fueron con él”, señaló.

“Nunca bajó los brazos cuando podría haberlo hecho. Siguió preparándose y tuvo competencia, pero por las restricciones de la pandemia no salió y tampoco decidió salir. No tenía ningún objetivo, porque cuando tenía que ponerse a punto era necesario estar en Chile”, zanjó la comentarista deportiva.

La apuesta de Karen Bittner por Simone Biles

En cuanto a la situación del resto de la gimnasia en los Juegos Olímpicos, el nombre de la estadounidense Simone Biles asoma como la gran figura. Un status que una especialista como Karen Bittner tampoco desconoce.

“Ayer no compitió muy bien, pero clasificó al all arround, para los cuatro aparatos y por equipos. En esta pasada olímpica se puede llevar 6 medallas. Si le va súper bien, por ahí creo que va a ganar cuatro oros. El oro por equipos va si o si, el suelo y salto son sus pruebas preferidas, y el all arround”, apostó.

“Son, van a ser y serán los juegos de Biles y de todo el equipo estadounidense. No solo porque tiene la posibilidad de presentar y dejar con su nombre dos elementos más en el codigo de puntuación, sino porque el equipo trae dos gimnastas más: una promesa de 16 años que en las asimétricas es espectacular y otra que presentará un ejercicio, que es un triple en el suelo. Salen como medias camufladas detrás de esta mega estrella”, cerró Karen Bittner.