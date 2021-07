La alegría de Tomás González en Tokio: “Feliz de seguir haciendo historia”

El gimnasta Tomás González no ocultó su felicidad tras disputar en Tokio sus terceros Juegos Olímpicos.

Pese a terminar en el lugar 42 de la clasificación del suelo con 13.600 puntos, el deportista nacional dejó un mensaje lleno de felicidad en sus redes sociales.

“Increíble experiencia olímpica! Me siento tremendamente orgulloso y agradecido de poder representar a Chile por tercera vez en unos Juegos Olímpicos y feliz de seguir haciendo historia“, partió escribiendo en su cuenta de Instagram.

“Espero que hayan podido disfrutar de mi participación una vez más ya que haber llegado a esta instancia ha costado muchísimo trabajo, dedicación y profesionalismo. Gracias eternas!”, cerró Tomás González, adjuntando una foto en la que posó con el símbolo olímpico.

Lo que viene para Tomás González

Una vez terminada su participación en Tokio, Tomás González dejó en claro que estos fueron sus últimos Juegos Olímpicos.

“Además, no me proyecto para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. No sé si alargar mi carrera uno o dos años. Ahora quiero unos días de vacaciones y luego veré qué haré”, apuntó en diálogo con TVN.

A sus 35 años, el gimnasta nacional no pudo avanzar a su tercera final olímpica. Recordemos que fue cuarto en el salto y suelo de Londres 2012, y posteriormente logró el séptimo lugar en el salto de Río 2016.