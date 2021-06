Bárbara Riveros anunció que ya está lista para Tokio: “Pude dar vuelta las circunstancias”

El pasado 15 de mayo, la triatleta Bárbara Riveros sufrió un accidente mientras competía en World Triathlon Championship Series de Yokohama, en Japón, cuando se encontraba en la bicicleta. Por esta razón, tuvo una fractura de costilla que comprometió su participación en la Copa del Mundo en Portugal.

“No terminó como lo esperábamos. Después de unas acrobacias por el aire en la bici y aterrizaje en mis pulmones y espalda, tuvimos el resultado final esta mañana y tuve una pequeña fractura en la superficie de la novena costilla”, dijo Riveros en ese entonces.

Este lunes, la deportista nacional hizo un importante anuncio: confirmó que estará presente en los Juegos Olímpicos de Tokio, por ahora fijados para el 23 de julio.

A través de su cuenta de Instagram, Riveros expresó que “si tú me hubieras dicho hace tres semanas que iría a mis cuartos Juegos Olímpicos, yo te hubiera dicho que me estás bromeando“.

“Sin embargo, pude dar vuelta las circunstancias que no comenzaron de la mejor forma en el WTC Yokohama, en creer en mí con mayor fuerza y ser resiliente, pues a través de mi vida he aprendido que las oportunidades cuando se presentan es crucial tomarlas fuertemente con lo más profundo de tu corazón”, expresó.

Finalmente, agradeció a quienes “siguieron creyendo en mí y me dieron coraje para que no me diera por vencida“.

De este modo, Bárbara Riveros será la deportista chilena número 49 que participará en la máxima cita mundial. La triatleta de 33 años estuvo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en Londres 2012 y en Río 2016.