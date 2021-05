La Liga Mayor de Béisbol​​​ también se sumó a las celebraciones por el “Día de Star Wars”

Este martes 4 de mayo, miles de fanáticos en todo el mundo celebran el “Día de Star Wars“, festejando el inicio de la saga que se mantiene totalmente vigente hasta el día de hoy.

Desde diferentes áreas y rubros se han hecho eco de esta conmemoración, y el mundo del deporte no se quedó atrás, puesto que la Liga Mayor de Béisbol​​​ (MLB) también se sumó a estas celebraciones.

En su perfil de Twitter, la organización publicó un video con jugadores bateando, donde precisamente los bates de béisbol​​​ fueron transformados en espadas láser.

“Estas pelotas de béisbol se dirigen a una galaxia muy, muy lejana”, señalaron en el registro audiovisual.

These baseballs are headed to a galaxy far, far away. #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/VZZhkgT6wt

— MLB (@MLB) May 4, 2021