Este martes se celebra el “Día de Star Wars”: ¿Cuál es el origen de la fecha?

Como cada 4 de mayo, este martes se celebra el Día de Star Wars, instancia en la que los fanáticos/as de la saga celebran los más de cuarenta años que han pasado desde su creación. Sin embargo, ¿Por qué se celebra en esta fecha?

Todo partió con una publicación en el diario británico London Evening News el día que Margaret Thatcher asumió como primera ministra de Inglaterra.

En detalle, los miembros del Partido Conservador de dicho país publicaron un mensaje para felicitar a Thatcher que decía: “May the Force be with you, Maggie, Congratulations”, o sea, “Que la fuerza te acompañe”, mítica cita que es usada en la saga por los jedis.

Sin embargo, también corresponde al juego de palabras que se da en inglés, donde las fechas se usan con el mes antecediendo al día, y en este caso el mes de mayo y el día cuatro, fonéticamente suenan como dicha frase. Así, los fanáticos no dudaron en bautizar al 4 de mayo como el “Día de la Fuerza”, o el “Día de Star Wars”.

Desde entonces, 1979, fanáticos de Star Wars celebran el día de la saga con maratónicas jornadas de las películas creadas por George Lucas o con disfraces alusivos a la marca.

Hay que señalar que, de todas formas, la primera película de la saga fue emitida en mayo de 1977.

