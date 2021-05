Los memes y mensajes que han inundado las redes sociales en el Día de Star Wars: “Que la Fuerza te acompañe”

Este martes fanáticos de Star Wars de todo el mundo preparan su celebración para el “Día de Star Wars”, celebrado cada cuatro de mayo, y donde el mensaje “Que la Fuerza te acompañe” se multiplica.

Considerando el contexto de la pandemia, que no permite reunirse o asistir al cine debido a los contagios de covid-19, las redes sociales han adquirido un papel fundamental en este tipo de celebraciones.

Es así como los seguidores de la saga que comenzó a fines de los años 70 han reaccionado a la fecha en las plataformas, en donde no sólo han festejado la fecha y recordado escenas memorables, sino que además han compartido algunos memes.

Incluso Google homenajeó la fecha con una animación personalizada en su buscador.

¿Ya vieron lo que pasa al buscar "Star Wars Day" o "May the 4th"? 👀 #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/YQ773G2Pfw

Hay que recordar que Star Wars fue creada por George Lucas y estrenada en mayo de 1977, fecha en la que comenzó la franquicia que se extiende hasta el día de hoy.

Revisa aquí algunas reacciones:

Has controlado tu miedo. Ahora, libera tu bayeta.

May the Mop be with you. 🧹#StarWarsDay #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/StCObdyzYk

— Welcome to Empyreum // @Tommy (@WTEmpyreum) May 4, 2021