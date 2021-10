Abogado apunta a teoría de homicidio tras reconstitución de escena de la muerte de Itan en Maipú

El abogado de la familia del niño Itan de seis años, que murió tras recibir el impacto de bala disparado por un funcionario de Carabineros el 28 de febrero pasado en Maipú en medio de un procedimiento por una encerrona, aseguró que tras la reconstitución de escena realizada este domingo quedaron claras varias cosas, apuntando a la teoría del homicidio de parte del imputado que actualmente está con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

Al respecto, Marcelo Castillo indicó que “no hubo confusión, por eso apuntamos a la teoría del homicidio, los disparos llegan en forma perpendicular, no es en la línea en que se estaban desplazando, un disparo llega de frente hacia la puerta, eso descarta cualquier posibilidad de que hubiera sido un fuego cruzado, nosotros estimamos que deliberadamente se disparó y las explicaciones que dan los imputados de que no vieron el vehículo nos parecen insatisfactorias”.

Por su parte, el fiscal Sergio Moya indicó que si bien la familia decidió querellarse por homicidio calificado, esperará revisar los informes de la Policía de Investigaciones (PDI) y los peritos correspondientes para tomar una decisión. Eso sí, agregó que “si es necesario reformalizar, lo haremos”, esto porque actualmente el funcionario de Carabineros es imputado por un cuasidelito de homicidio.

A esto, el fiscal apuntó que “nosotros estimamos que la conducta desplegada constituye un cuasidelito de homicidio, pero hay todo un escenario que debió evaluar (el imputado), debido a la cantidad de público, hay un local de comida rápida, varios vehículos estacionados, una situación de hecho y de derecho compleja que va a tener que evaluar un tribunal, es posible una reformalización considerando los antecedentes aportados el día de hoy“.

Los hechos investigados

Itan de seis años se trasladaba en un automóvil junto a su familia el 28 de febrero pasado, cuando el vehículo quedó en medio de una encerrona que realizaron carabineros de civil a un grupo de delincuentes que se trasladaba en un automóvil robado en un portonazo con anterioridad.

Según los hechos conocidos hasta ahora, se habría producido fuego cruzado entre los sujetos del vehículo robado -que hasta ahora no han sido detenidos- y los funcionarios de Carabineros, dando una de las balas en el pequeño Itan, sin embargo, tras la diligencia realizada en Maipú la teoría habría cambiado.