El Gobierno Republicano: los nombres que asoman para conformar el gabinete de José Antonio Kast

Con el triunfo de José Antonio Kast ya consolidado en las urnas, la atención se traslada ahora desde los locales de votación hacia “La Moneda Chica” en Las Condes. Es allí donde se comenzará a resolver el puzzle más complejo para el Presidente electo: la conformación de su primer equipo de ministros, quienes asumirán el mando del país el próximo 11 de marzo de 2026.

Según trascendidos y análisis al interior del comando republicano, el diseño del gabinete buscará un equilibrio entre la lealtad incondicional del “círculo de hierro” para los cargos políticos y la solvencia técnica para las carteras económicas y sociales, abriendo espacios a figuras de Chile Vamos para asegurar la gobernabilidad en el Congreso.

El Comité Político: Sello Republicano

Para el corazón del gobierno, Kast apostaría por su gente de mayor confianza.

Ministerio del Interior: El nombre que corre con más fuerza es el de Arturo Squella . Presidente del Partido Republicano y estratega de la campaña, Squella representa la “mano derecha” política de Kast y tendría la misión de conducir el gabinete.

Para la relación con el Congreso, fundamental dada la fragmentación parlamentaria, suena Antonio Barchiesi . Su perfil firme lo posiciona como el enlace natural con el Legislativo.

Para la relación con el Congreso, fundamental dada la fragmentación parlamentaria, suena . Su perfil firme lo posiciona como el enlace natural con el Legislativo. Segegob (Vocería): La exministra y periodista Macarena Santelices es la carta más probable. Con experiencia previa y alta exposición mediática durante la campaña, sería la encargada de comunicar el relato del nuevo gobierno. Mara Sedini, la voz de la campaña de Kast en segunda vuelta, también asoma como una posible vocera de gobierno.

Hacienda y Economía: Señal al Mercado

En el área económica, la prioridad es la certeza. El nombre de Patricio Rojas, economista que lideró los equipos técnicos de la campaña, es el favorito para asumir el Ministerio de Hacienda. Su perfil técnico y su conocimiento del aparato fiscal son vistos como una garantía de seriedad para los inversionistas. También se menciona a Cecilia Cifuentes como una opción fuerte para integrar el equipo económico, ya sea en Economía o Trabajo.

Seguridad: La prioridad número uno

Dado que la seguridad fue el eje de la victoria, este nombramiento es crítico. Se especula con un rol protagónico para el diputado Cristián Araya, conocido por su postura de “mano dura”. Su nombre suena para una Subsecretaría del Interior altamente empoderada o para liderar el futuro Ministerio de Seguridad Pública, si se concreta su creación rápida.

La apertura a Chile Vamos

Aunque el núcleo será republicano, Kast sabe que necesita a la UDI y RN. Nombres como Paula Daza (Salud) o figuras técnicas de la centroderecha tradicional podrían integrarse en ministerios sectoriales como Obras Públicas, Vivienda o Relaciones Exteriores, buscando ampliar la base de sustentación política de su administración desde el primer día.