Zúmbale Primo lanza potente desahogo tras triunfo de Kast en segunda vuelta: protagonizaron polémica en la campaña del nuevo Presidente

Zúmbale Primo, el popular grupo chileno de rancheras, protagonizó una de las “polémicas” más comentadas de la campaña de José Antonio Kast para convertirse en Presidente de Chile.

En noviembre pasado, la banda confirmó que sería parte del cierre del proceso del candidato republicano. La reacción de algunas personas ante aquel show no fue positiva, y los músicos incluso aseguraron que les cerraron las puertas en otros lugares tras el evento.

Este domingo, luego de que Kast se impusiera en las urnas, volvieron a hacer guiños a la situación y publicaron un potente desahogo.

Primero, los miembros compartieron un video con una de sus canciones más conocidas: “Que te vaya bien”. Algunos interpretaron el gesto como una indirecta para Jeannette Jara, la candidata oficialista.

Poco después, el siguiente post mostró a la formación de Zúmbale Primo junto a un mensaje claro.

“Nada nos regaló este camino. Cada paso fue lucha y cada triunfo, merecido. Hoy seguimos de pie, con la convicción intacta y el apoyo de siempre”, se lee en la descripción.

“ZÚMBALE PRIMO avanza, más fuerte que nunca”, concluyeron.

Los comentarios de los usuarios fueron mixtos: algunos expresaron su apoyo, mientras que otros cuestionaron que previamente decían no tener una postura política y ahora aparecieran con este tipo de publicaciones.