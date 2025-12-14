;

Zúmbale Primo lanza potente desahogo tras triunfo de Kast en segunda vuelta: protagonizaron polémica en la campaña del nuevo Presidente

“Nada nos regaló este camino. Cada paso fue lucha y cada triunfo, merecido”, escribió el grupo en sus redes sociales.

Javier Méndez

Zúmbale Primo lanza potente desahogo tras triunfo de Kast en segunda vuelta: protagonizaron polémica en la campaña del nuevo Presidente

Zúmbale Primo, el popular grupo chileno de rancheras, protagonizó una de las “polémicas” más comentadas de la campaña de José Antonio Kast para convertirse en Presidente de Chile.

En noviembre pasado, la banda confirmó que sería parte del cierre del proceso del candidato republicano. La reacción de algunas personas ante aquel show no fue positiva, y los músicos incluso aseguraron que les cerraron las puertas en otros lugares tras el evento.

Este domingo, luego de que Kast se impusiera en las urnas, volvieron a hacer guiños a la situación y publicaron un potente desahogo.

Revisa también:

ADN

Primero, los miembros compartieron un video con una de sus canciones más conocidas: “Que te vaya bien”. Algunos interpretaron el gesto como una indirecta para Jeannette Jara, la candidata oficialista.

Poco después, el siguiente post mostró a la formación de Zúmbale Primo junto a un mensaje claro.

Nada nos regaló este camino. Cada paso fue lucha y cada triunfo, merecido. Hoy seguimos de pie, con la convicción intacta y el apoyo de siempre”, se lee en la descripción.

“ZÚMBALE PRIMO avanza, más fuerte que nunca”, concluyeron.

Los comentarios de los usuarios fueron mixtos: algunos expresaron su apoyo, mientras que otros cuestionaron que previamente decían no tener una postura política y ahora aparecieran con este tipo de publicaciones.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad