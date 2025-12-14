;

AUDIO. La opinión de Mauricio Bustamante tras el discurso ganador de Kast: “De los más aburridos y faltos de emoción”

La alocución se extendió por casi una hora y recorrió distintos temas, con énfasis en la unidad y pasajes de carácter personal.

La noche del triunfo presidencial de José Antonio Kast estuvo marcada por un extenso discurso ante sus adherentes en la comuna de Las Condes, donde el mandatario electo delineó algunas ideas de lo que será su administración a partir del 11 de marzo de 2026.

Con cerca de una hora de duración, la alocución abordó múltiples temas, llamados a la unidad y referencias personales, en medio de aplausos, pero también de momentos de tensión con el público.

Kast insistió en que su futuro gobierno deberá sorprender a los chilenos desde la etapa prepresidencial y remarcó la importancia del respeto, tanto hacia sus partidarios como hacia la oposición.

Sin embargo, desde el análisis periodístico surgieron miradas críticas. Durante la transmisión especial de Tu Voz, Tu Voto de Radio ADN, el conductor Mauricio Bustamante entregó una reflexión que no pasó desapercibida.

Con más de 30 años cubriendo procesos electorales, el periodista fue categórico al evaluar la intervención del presidente electo.

“Este debe haber sido uno de los discursos más aburridos y faltos de emoción que he visto en un presidente electo”, afirmó Bustamante, apuntando a la ausencia de un eje claro que estructurara el mensaje. A su juicio, el discurso se extendió excesivamente en detalles y careció de un relato potente que conectara con la ciudadanía.

La opinión de Mauricio Bustamante tras el dicurso ganador de Kast: “De los más aburridos y faltos de emoción”

01:18

