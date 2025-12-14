Jugador de Deportes Concepción es operado exitosamente tras dura lesión en la Liguilla de Ascenso / Alejandro Leiva Varela

Han sido horas movidas para Deportes Concepción a una semana de concretar su anhelado ascenso a la Primera División.

Al respecto, uno de los elementos que marcaron la tensa definición contra Cobreloa fue la dura lesión que sufrió el defensa Jonathan Espínola al caer de mala manera sobre su brazo izquierdo.

Este domingo, los penquistas oficializaron que el paraguayo fue operado exitosamente para iniciar su proceso de recuperación.

“La operación se realizó el pasado jueves y estuvo a cargo del doctor Felipe Vivanco (integrante de nuestro staff médico), en la Clínica Sanatorio Alemán”, explicaron a través de sus redes sociales.

También en Deportes Concepción ratificaron la primera salida de su plantel de cara a 2026.

Se trata del lateral Claudio Fernández, quien jugó 65 partidos entre Segunda División y la Primera B desde su estadía en el club desde 2022.