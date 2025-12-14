;

VIDEO. Sin vidrio blindando y pidiendo respeto por Jara: Kast celebra triunfo presidencial en Chile y anuncia renuncia a republicanos

El presidente electo agradeció a su familia, pidió unidad, defendió el rol de la oposición y llamó al respeto en un extenso mensaje que combinó reflexiones personales, advertencias sobre seguridad y promesas de cambio, en una alocución que se prolongó por cerca de 60 minutos.

Nelson Quiroz

14 DE DICIEMBRE DEL 2025 / SANTIAGO José Antonio Kast se dirige a sus adherentes tras la confirmación de los resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025 en Chile, que lo consagran como presidente electo, luego de que el Servicio Electoral (Servel) confirmara una tendencia irreversible en el escrutinio. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

La noche de su triunfo presidencial, José Antonio Kast ofreció un discurso de victoria que se extendió por casi una hora, transformándose en una de las alocuciones más largas de la jornada electoral.

Ante miles de adherentes, el presidente electo recorrió un amplio abanico de temas, desde agradecimientos familiares hasta definiciones políticas que anticipan el sello de su próxima administración.

“Es el día de la alegría”, afirmó al inicio, pidiendo paciencia al público para desarrollar un mensaje que, según reconoció, reunía “muchas ideas y muchas emociones”. En los primeros minutos, Kast centró sus palabras en su entorno más cercano, dedicando extensos pasajes a agradecer a su esposa, hijos y familia, subrayando que el mandato recibido “no es solo para mí, es un mandato para todos nosotros”.

A medida que avanzaba el discurso, el mandatario electo fue delineando los ejes de su futuro gobierno. Recalcó que su triunfo “no es personal ni de un partido”, sino que representa a “un Chile que quiere vivir sin miedo”, poniendo el acento en la seguridad, el orden y el cumplimiento de la ley.

“Vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin privilegios”, aseguró, en una de las frases más aplaudidas de la noche.

El tono se tornó más serio cuando Kast pidió “respeto y silencio” ante las pifias dirigidas a su adversaria, Jeannette Jara. En ese momento, remarcó que un gobierno “no se construye solo con partidarios” y que la oposición es “normal y legítima” en democracia. “Podemos tener diferencias duras, pero si priman la violencia y los gritos destemplados, es muy difícil que salgamos adelante”, advirtió.

Hacia el final, Kast insistió en que la campaña terminó y que comienza “un tiempo de deber y responsabilidad”, reconociendo que no existen soluciones mágicas y que el país enfrentará meses complejos.

“Esto no es la meta”, señaló, sino que solo el punto de partida, cerrando un discurso extenso que buscó combinar épica, advertencias y llamados a la unidad, en una señal clara del tono que pretende imprimir a su mandato.

