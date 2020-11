Tom Meighan es “eliminado” completamente de Kasabian tras ser condenado por violencia doméstica

A cuatro meses de su salida de Kasabian tras ser condenado por violencia doméstica, su exvocalista, Tom Meighan, está siendo completamente “eliminado” de la banda.

Según consignó The Sun, el músico ya no forma parte de las empresas dedicadas al merchandising y giras del grupo, lo que significa que ya no recibirá ningún porcentaje de las ganancias obtenidas.

Meighan salió de Kasabian en julio de este año, luego de que su exnovia, Vikki Ager, lo llevara a tribunales por violencia doméstica.

En ese entonces, los otros miembros de la banda compartieron un comunicado oficial, donde señalaron que “nadie quería que esto sucediera. Hemos trabajado duro durante los últimos 23 años y teníamos grandes planes para nuestro futuro“.

“Estamos rotos, pero no tuvimos más remedio que pedirle que abandonara el grupo“, agregaron en ese entonces.