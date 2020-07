“Inaceptable”: Kasabian se refirió a la condena que recibió Tom Meghan por violencia doméstica

La banda Kasabian emitió una declaración pública luego que este martes se diera a conocer la condena que su ahora exvocalista, Tom Meighan, recibió por violencia doméstica.

El día de ayer, el músico de 39 años se declaró culpable en la corte de Leicester, por lo que fue sentenciado a 200 horas de servicio comunitario, salvándose de ir a la cárcel.

Tras esto, sus excompañeros de grupo aseguraron que “ahora que se han completado los procedimientos legales, podemos hablar sobre la salida de Tom Meighan de la banda”. “Nadie quería que esto sucediera. Hemos trabajado duro durante los últimos 23 años y teníamos grandes planes para nuestro futuro. Estamos rotos, pero no tuvimos más remedio que pedirle que abandone el grupo”, agregaron.

Destacando que “la violencia doméstica y el abuso de cualquier tipo” son “inaceptables”, los intérpretes de “Underdog” también comentan que pospusieron la partida de Meighan hasta que “fue encontrado culpable”.

Kasabian también comentó una publicación de Tom en redes sociales, donde le agradecía a los fanáticos de la banda por su apoyo. “Pensamos que confesaría lo que hizo, pero prefirió engañar a muchos fanáticos”, argumentaron, para luego asegurar que “no somos las víctimas en medio de todo. La violencia doméstica nunca puede ser excusada“.

Now that the legal proceedings have been concluded, we can comment on the departure of Tom Meighan from the band. Full statement below. Kasabian x pic.twitter.com/vP7Y61sxQA

— KasabianHQ (@KasabianHQ) July 7, 2020