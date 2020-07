Tom Meighan, exvocalista de Kasabian, es condenado por agredir físicamente a su expareja

Esta semana se dio a conocer que Tom Meighan, exvocalista de Kasabian, dejó la banda por problemas personales, los cuales tenían relación con su exnovia, Vikki Ager, a quién agredió hace algún tiempo.

Es por esta razón que este miércoles acudió al tribunal de Leicester para responder a las acusaciones de su expareja, quien aseguró que el músico la golpeó en la cara con una jaula de hámster y la amenazó con una espátula de madera, el pasado 9 de abril.

Toda esta situación fue capturada en un video donde se ve a Meighan arrastrando a Ager hacia el jardín trasero de la casa que compartían. En ese entonces, la mujer quedó con heridas en las rodillas, hombro izquierdo, tobillos y dedos del pie.

Hoy, tras declararse culpable, el tribunal determinó que Tom no irá a la cárcel, y que su sentencia serán 200 horas de trabajo no remunerado. “Podría haberte enviado a prisión por esto”, le dijo el juez, segúnc consignó The Guardian, acusándolo de “violar la confianza y la seguridad que deben existir entre los socios” y agregando que la policía ya había sido llamada a la residencia de la pareja antes y encontró evidencia de “comportamiento abusivo”.

Según la fiscalía, el ataque fue presenciado por un niño, quien habría llamado a las autoridades “en pánico y con miedo”, mientras el músico estaba borracho.