Alcalde de Pedro Aguirre Cerda tras quedar fuera del plan “Calles sin Violencia”: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando a que se reaccione”

Durante el fin de semana, el Gobierno entregó la lista de las 30 comunas que serán intervenidas en el marco del plan “Calles sin Violencia“, con el cual se busca poner freno a la crisis de seguridad que atraviesa el país.

No obstante, las críticas de los municipios que no fueron incluidos no se hicieron esperar, tanto en la región Metropolitana como en otras localidades.

Sobre esto se refirió el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, comuna que no aparece en el plan, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “yo no podría explicar por qué no integramos esta lista“.

“Nosotros ni siquiera sabemos en detalle los criterios que se utilizaron. Yo me enteré por la prensa de qué parámetros se fueron midiendo”, agregó.

En ello, el jefe comunal indicó que “escuché al subsecretario del Interior diciendo que se consideró el número absoluto de homicidios. Las comunas con diez o más homicidios, fueron incluidas”.

“Pedro Aguirre Cerda registraba, hasta el año pasado, nueve homicidios, pero hay otras comunas que fueron incluidas y que estaban por debajo de la cifra establecida“, sostuvo.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados”

Por otro lado, Luis Astudillo manifestó que si bien el plan “representa un avance para las comunas incluidas, va a generar un desmedro bien importante en las comunas aledañas que no fuimos incluidas“.

“Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando a que se reaccione. Nosotros hemos sido fuertemente golpeados con episodios de violencia extrema. En el último mes, hemos tenido que vivir cuatro funerales de alto riesgo, en uno incluso ni siquiera estaban los restos del fallecido”, detalló.

Por ello, la autoridad comunal enfatizó en que “no voy a bajar los brazos y voy a seguir insistiendo hasta ver medidas concretas que nos garanticen un mínimo de seguridad”.