Fernando Zampedri valora el presente la UC antes de enfrentar a la U: “Jugar un clásico en este momento es bueno”

Fernando Zampedri, capitán y delantero de Universidad Católica, habló en la previa del duelo de este sábado ante la U de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional 2024.

Respecto al momento de los cruzados, el atacante argentino señaló que “nosotros venimos en crecimiento. Hemos cambiado el cuerpo técnico y varias cosas del juego, en el cual nos falta todavía mucho por mejorar”.

“Pero venimos consiguiendo resultados que es importante, que es algo que nos da confianza y seguridad. Para nosotros jugar un clásico en este momento es bueno”, añadió.

En esa línea, se refirió a la posibilidad de aumentar su registro goleador ante la U en medio de la lucha por ser el máximo anotador histórico de la UC: “Los goles son consecuencia de lo que vamos logrando día a día. No me enfoco en eso, me enfoco en que el equipo funcione y gane. Después los goles van a llegar solos, como llegaron hasta el día de hoy”.

“Siempre es lindo hacer goles, a todos nos gusta, pero es una consecuencia del juego. Creo que lo personal está muy lejos de lo que hoy es una institución. Lo primordial es lograr cosas en conjunto y lo otro va a llegar solo”, agregó.

Además, Fernando Zampedri adelantó el ambiente que se espera en un Estadio Nacional repleto de hinchas azules: “Nos toca jugar de visita, en la cancha de la U y con su gente. Siempre tener el hincha a favor y ser local es muy importante, pero tenemos que hacer nuestro trabajo y después ya nos tocará jugar de local a nosotros”.

Por último, el delantero de 36 años valoró la labor del técnico Tiago Nunes: “Trajo una forma nueva. Tácticamente hemos cambiado, los entrenamientos son un poco diferentes a otros entrenadores y en este caso nos sirvió mucho”.

“Estamos en un momento de construcción, donde nos está faltando cerrar los partidos y un poco de tranquilidad con eso, pero vamos por buen camino. Estamos contentos por lo logrado hasta el día de hoy, pero creemos que aún nos falta crecer mucho para aspirar a conseguir el título, que es lo que queremos”, cerró.