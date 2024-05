Camila Nash se estableció en México desde hace algún tiempo, en busca de mejores oportunidades laborales. En su nuevo país de residencia, diversificó su trabajo y actualmente se dedica a crear contenido erótico para la plataforma Arsmate.

En una entrevista, la modelo chilena compartió detalles sobre su mudanza y cómo ha sido su experiencia en esta nueva etapa de su vida, especialmente en el plano económico. “El salón de uñas que tenía lo cerré cuando llegó la pandemia, me comió, y ahí me fui a trabajar a Viña del Mar con mi mamá a una panadería”, recordó. Este revés la llevó a buscar nuevas oportunidades fuera de Chile, lo que la llevó a México.

En su nuevo hogar, Camila encontró una variedad de oficios. “Luego me fui a México donde trabajo de modelo, anfitriona, promotora y también soy creadora de contenido erótico, lo cual me encanta”, explicó a Página 7.

Y por sobre todo, la creación de contenido erótico es una faceta que exCalle 7 disfruta y manejado con gran dedicación. “Es un trabajo que en lo personal lo disfruto mucho, lo hago con mucho cariño, profesionalismo y responsabilidad”, afirmó.

Más adelante, la exchica reality expresó su gratitud por la recepción positiva que ha tenido su contenido. “Todo anda súper bien, estoy agradecida del cariño de los suscriptores”, comentó.

También habló del regreso de la farándula

En la ocasión, Camila también compartió su perspectiva sobre el regreso de la farándula a la televisión chilena. “Me encanta que esté de vuelta pues son espacios para entretenernos. De repente la vida se pone media tensa y ver estas polémicas, peleas o show televisivo a la gente le gusta, es como un segundo respiro”, dijo.

Mostrándose positiva sobre este cambio, la modelo añadió: “Feliz de que regrese con bombos y platillos, vamos con todo”.

Finalmente, a pesar de estar contenta en México, Camila Nash no descarta la posibilidad de regresar a Chile. “Me gusta vivir en México, pero si naciera alguna propuesta laboral en Chile, yo sin duda me vengo encantada, agarro mi gato Romeo, que lo dejé allá, y nos venimos sin problemas”, cerró