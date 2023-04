Diputado Alessandri tras muerte de carabinero: “Le pediría al Gobierno que llame a su coalición a no poner piedras en el camino”

Conmoción generó la muerte del cabo primero de Carabineros, Daniel Palma Yáñez, quien fue baleado en dos oportunidades en la cabeza durante un procedimiento policial en el centro de Santiago.

Este hecho, que deja un nuevo mártir en la institución, se da luego del despecho del proyecto llamado “Naín-Retamal”, el cual busca proteger y respaldar las funciones de carabineros, precisamente tras la muerte de otros funcionarios policiales.

Sobre esto se refirió el diputado de la UDI y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, quien en conversación con ADN Hoy señaló estar “muy triste por lo que estamos viendo“.

“Había sido un gran logro legislativo, pero pocas después se transformó en una tremenda frustración, porque estamos llegando tarde como Estado, más allá del gobierno de turno“, indicó.

Sobre el asesinato del carabinero, Alessandri sostuvo que “le transmitiría a la ministra Tohá que esto sea un punto de inflexión para ella. Ojalá después de esto entienda que los que tienen gatillo fácil no son carabineros con la ley Naín-Retamal“.

“Cuando se para de la comisión del Senado porque no le aprueban una indicación que ella quería aprobar, y llega y se va, también debiera ser un punto de inflexión para eso. Esto no se trata de picarse cuando no resulta algo como uno quiere“, agregó.

Además, pidió al Gobierno “detener el resto de la agenda, y ver estos temas más administrativos, como la compra de cámaras Go Pro, la cual debería producirse esta semana. Nunca más un carabinero sin una cámara que grabe todo el procedimiento”.

“La ley ‘Naín-Retamal’ abre un camino, se llega a un acuerdo legislativo, pero nos falta mucho para avanzar en medidas administrativas, como equipamiento, chalecos antibalas, quizás pedir ayuda a las Fuerzas Armadas en puntos específicos”, aseguró.

Requerimiento al TC

En otra arista, el parlamentario de oposición abordó la decisión del FA y PC sobre acudir al Tribunal Constitucional por la ley “Naín-Retamal”.

“El problema es que los diputados están defendiendo un 5% de votación que necesitan para ser electos, mientras que el Presidente está pensando en el 50%+1 que lo eligió”, afirmó Jorge Alessandri.

“Las prioridades empiezan a ser distintas, entonces yo le pediría que llame a su coalición, al partido más grande de su coalición, el Partido Comunista, que no le pongan piedras al camino, que salga ‘Naín-Retamal’ y ojalá diez leyes más en este sentido”, prosiguió.

Anuncios del Gobierno

Finalmente, el diputado UDI comentó los anuncios entregados por el Gobierno tras la muerte del carabinero. “Es positivo las cosas que enumera la ministra Tohá, pero lo que hace falta, y lo digo en muy buena ley, es que le pongan plazos a los anuncios“, apuntó.

“Yo le ofrezco al Gobierno toda la colaboración, cuando la ministra me diga vamos a estar en La Moneda, pero empecemos a poner fecha a todos los anuncios”, declaró.

En ello, Jorge Alessandri manifestó que “tenemos que acostumbrarnos, ojalá desde hoy, a que los controles policiales sean como en México. Allá, cuando te paran en un control policial, treinta metros más allá, hay otro carro policial con francotiradores, que cuidan a los policías que están haciendo el control”.