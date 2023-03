Alcaldesa de Vitacura no descartó sanciones tras incendio en restaurante Bocacielo: “Hay que hacer una revisión al resto de edificios de la comuna”

Durante la tarde del miércoles 29 de marzo, se reportó un incendio en la comuna de Vitacura, el cual afectó al reconocido restaurante Bocacielo.

El siniestro fue controlado minutos más tarde, el cual solo dejó daños materiales, ya que no se informó de víctimas producto de la emergencia.

La alcaldesa de la comuna, Camila Merino, se refirió a esta situación en País ADN, donde sostuvo que fue “terrible, pero menos mal se pudo controlar rápidamente, y no hubo víctimas“.

“Esto fue en el último piso, en un restaurante, en el área de cocinas, y ahora está todo el proceso de investigación. Lo bueno es que funcionó la red seca para poder apagarlo rápido”, agregó.

Asimismo, la alcaldesa de Vitacura no descartó sanciones por este incendio que afectó al restaurante Bocacielo. “Bomberos y Carabineros actuaron rápidamente, sin embargo, hay cosas que no funcionaron. Entendemos que las alarmas no respondieron, y eso habrá que investigarlo”, indicó.

“El edificio tiene planes de emergencia, pero aquí es clave quién lo fiscaliza. Ahí hay un área gris que debemos abordar, y nosotros como municipio vamos a hacer esa revisión”, detalló.

Por ello, la jefa comunal aseguró que “hay que hacer una revisión y una capacitación al resto de edificios de la comuna“.

Demolición de “casas narco”

Por otro lado, Camila Merino abordó la demolición de las denominadas “casas narco”, donde descartó que Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, esté haciendo campaña presidencial.

“Estoy en desacuerdo con eso de que Rodolfo Carter esté haciendo campaña, porque cuando ve la desesperación de los vecinos, ante la desesperación de los vecinos por los narcos, buscó la posibilidad que tenía dentro de sus competencias para hacer frente a este tema”, declaró.

“Yo habría hecho lo mismo, porque está dentro de nuestras competencias. En cualquier construcción ilegal, uno tiene que oficiar al dueño de la casa, y si no lo hace, hay que destruirla”, añadió.