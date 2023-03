“No me parece oportuno y no me parece conveniente”: canciller Van Klaveren evita tocar el tema de salida al mar para Bolivia

Este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, evitó polemizar con el Gobierno de Bolivia. Esto, debido a que el Presidente del país altiplánico, Luis Arce, propusiera retomar el debate marítimo.

Esto surge, tras la invitación del Mandatario boliviano a iniciar una nueva relación diplomática con el gobierno de Chile. Incluso, propuso una agenda detallada con siete puntos, entre los que están el acceso al mar, la migración y el litio.

Según información de Radio ADN, el canciller de Bolivia manifestó que “es una agenda que se ha planteado y esperamos que en el futuro podamos ir construyendo esa relación de confianza, que fluyan nuestras relaciones de vecindad que tenemos con Chile. El tema de las reivindicación marítima para el pueblo boliviano es irrenunciable“, indicó.

Al respecto, van Klaveren aseguró que “nosotros (gobierno) hemos tenido siempre un espacio de diálogo con Bolivia, estamos fortaleciendo ese espacio y muchos temas en los que realmente hay intereses comunes entre Chile y Bolivia”.

“Incluso, ya los empezamos a mencionar y, yo creo, que lo dejaría hasta ahí, no quiero entrar en ninguna polémica, no me parece oportuno y no me parece conveniente por los intereses de ambos países”, cerró el canciller.