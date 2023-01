“Les pido que vuelvan a la mesa”: Presidente Boric llama a no hacer “gallitos políticos” con la agenda de seguridad

Luego de que el Presidente Gabriel Boric indultara a 12 detenidos en el estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna, la oposición congeló su participación en la mesa de seguridad que se estaba llevando a cabo desde noviembre bajo la coordinación del ministerio del Interior.

El Mandatario se refirió a esto en conferencia de prensa desde Brasil, tras participar en una reunión bilateral con Lula Da Silva y su equipo internacional, donde dijo que “están completamente equivocados”, quienes “pretendan poner en juego una agenda de corto y de largo plazo en materia de seguridad por decisiones del Presidente de la República”.

“Los invito a que vuelvan a la mesa, Chile no puede seguir esperando que los políticos terminemos nuestras peleas para poder tener medidas concretas”, dijo el jefe de Estado.

El Presidente Boric aseguró que “lo vamos a hacer, las políticas en materia de seguridad, en donde están todos invitados, y donde teníamos alto grado de avance, lo vamos a hacer con quienes quieran concurrir”.

Defensa de la gestión

El Mandatario defendió su gestión argumentando que “hemos aumentado de manera significativa el presupuesto de carabineros de Chile, estamos reponiendo toda la flota de vehículos, estamos fortaleciendo la PDI, presentamos por primera vez en la historia de nuestro país una política nacional contra el crimen organizado” y destacó que “hay una agenda sólida en materia de seguridad”.

Finalmente, el Presidente de la República invitó a la oposición a que “las peleas chicas, las dejemos, no para las cosas que son tan relevantes para la ciudadanía. Si quieren hacer gallitos políticos, los insto a que no sea a través de la discusión en seguridad que es tan prioritaria y nosotros como gobierno así lo asumimos y en esa línea los vamos a seguir trabajando con quienes quieran y tengan la voluntad de concurrir“.