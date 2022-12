Vivir Quintana y participación en el Día Nacional contra el Femicidio: “Es importantísimo que con el arte podamos contar estas historias”

En el contexto del Día Nacional contra el Femicidio, a conmemorarse este próximo lunes, la Coordinadora 19 de diciembre anunció la participación de la cantante mexicana Vivir Quintana junto a la Orquesta de Mujeres de Chile, Catártica Animal y Pale, en un evento en la Universidad de Santiago.

Una de las obras más reconocidas de la artista es Canción sin miedo, la cual se ha convertido en un himno feminista y que surgió como una respuesta a la violencia y machismo que existe en México y Latinoamérica y con la cual colaboró en una versión en vivo con la chilena Mon Laferte.

Bajo ese escenario, este viernes, el Ciudadano ADN conversó con Vivir Quintana, quien además será parte del concierto de Manuel García en el Movistar Arena, este domingo 18 de diciembre.

“Vamos a estar en una intervención (este 19 de diciembre), un concierto y también traje unos pósteres desde México que son muy importantes, con consignas que vamos a pegar”, explicó la cantante mexicana.

El arte y la revolución

En ese sentido, la intérprete se refirió a la relevancia de participar en la conmemoración del Día Nacional contra el Femicidio y señaló que “es importantísimo que por medio del arte podamos contar estas historias”.

“Tengo una profunda creencia: por medio del arte podemos tratar otros temas que sean de suma importancia para el contexto social en el que estamos. Cuando me presento en mis conciertos me dicen ‘tus canciones son todas incendiarias’ y siempre contestó que mis canciones son todas de amor, incluso Canción sin miedo”, complementó.

Y es que para Vivir Quintana “el arte siempre ha estado en las revoluciones. La música es revolución y no hay revolución sin música. El arte es realmente el que está juntando la verdad de la gente, de los pueblos”.

“Es importante que sigan habiendo cantores y cantoras latinoamericanas que canten lo que se está viviendo en el contexto social actual”, agregó la artista.

“Una sorpresa muy grata”

En esa línea, respecto a su participación en el show de celebración de los 10 años del álbum Acuario de Manuel García, Vivir Quintana señaló estar muy “contenta por esta oportunidad”.

“El año pasado tuve la fortuna de tener una colaboración con él, que es una canción muy importante, Canción del desvelado (…) la música de Manuel me encanta hace mucho tiempo, entonces ha sido una sorpresa muy grata”, añadió.

“Black Panther: Wakanda Forever”

Aprovechando la instancia, Vivir Quintana se refirió a su trabajo con Marvel y Disney en la película Black Panther: Wakanda Forever, en donde colaboró con la canción Árboles bajo el mar.

“Me convocaron para un ejercicio creativo y no me dijeron la película. Cuando llegamos vimos a equipos corriendo para todos lados y me dicen ‘es el equipo de Marvel y Disney’ y para mí fue una ‘sorpresota’”, relató.

En cuanto a su reacción al ver una de sus obras en la pantalla grande hollywoodense, la cantante expresó: “Fue una emoción total escuchar el audio acompañado de esa secuencia, fue una alegría inmensa. Estoy superagradecida”.

Chile y el pisco sour

Finalmente, respecto a cómo ha vivido su primer paso por Chile, Vivir Quintana apuntó a un particular trago nacional.

“Ya me tomé un pisco sour. Yo esa bebida la quería probar porque vi la serie Los 80 cuando me dio covid el 2020 y me enamoré de ella. Ahí, Ana Herrera toma su pisco sour, entonces dije cuando vaya a Chile voy a probar esa bebida”, cerró la intérprete mexicana.