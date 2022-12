Un 12 de julio del año 2012 se publicó “Acuario”, el cuarto álbum de Manuel García. A 10 años de este hito, el artista lo celebrará este 18 de diciembre en el Movistar Arena. A raíz de esto, en el Ciudadano ADN conversamos con el artista y con el periodista Sergio Cancino, quien escribió un libro que relata la historia de este trabajo.

“Sigo caminando por los fragmentos del hielo fisurado por el sol de Acuario”, dijo al inicio de la conversación García sobre su obra, la que representa un punto experimental dentro de su discografía. Y es que en ese disco el cantautor dejó de lado su impronta de trovador y, en cambio, se vistió de sintetizadores y guitarras eléctricas.

“Hay un desafío que implica montar este tipo de materiales, sobre todo cuando uno es un cantautor tan apegado a la guitarra como de tradición trovera, latinoamericana”, añadió.

La acogida a Acuario en 2012

Según relata Sergio Cancino en su libro que cuenta la historia de “Acuario”, la prensa especializada tuvo buenas críticas en su momento. Sin embargo, el impacto no fue el mismo en el público.

“A mí me llama la atención que en ese 2012 marcó un quiebre por lo que Manuel venía haciendo incluso desde Mecánica Popular. Yo no creo que a todos los fanáticos de él se les despeinara, pero sí había una bancada más conservadora a la que no le acomodó”, explicó el periodista.

En línea con lo anterior, Cancino añadió que “lo bueno de este proceso de revisión de 10 años es que finalmente el disco encontró su audiencia y no se quedó solamente en la alabanza de los críticos”.

“Uno en su pega de periodista de música también es autocrítico con uno mismo. A veces uno destinó demasiada tinta o palabras al aire con algunos discos que no envejecieron del todo bien. En mi caso, yo creo que ‘Acuario’ creció aún más con el tiempo. El tiempo le dio la razón”, reflexionó.

El show en el Movistar Arena

La presentación de Manuel García este 18 de diciembre no solo será la celebración de los 10 años de “Acuario”. Será, a su vez, el cierre de la gira “El caminante”. Y eso se disfrutará como toda buena fiesta: con invitados.

Joe Vasconcelos, Ceaese, Depedro y Vivir Quintana son solo algunos de los nombres que participarán del evento. “Son artistas diversos”, comentó García.

“Va a haber más invitados sorpresa, para que la gente los espere”, adelantó el cantautor.