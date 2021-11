ONG Amaranta y el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer: “Estamos en una batalla por la vida”

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Ciudadano ADN conversó con la directora ONG Amaranta, Karen Vergara, sobre el estudio que analizó la violencia contra la mujer y el consentimiento, titulado “Consentimiento y sus implicancias en la vida cotidiana”.

Esta investigación fue realizada en conjunto a Avon y su Promesa para Erradicar la Violencia de las Mujeres y Niñas, y participaron en ella más de mil personas en Chile, demostrando que un 68% señaló que al momento de poner límites estos no han sido respetados. Además, al ser preguntadas sobre los grupos que más traspasan sus límites, las personas encuestadas señalaron que un 50% de sus amistades no lo habían respetado, seguido por un 48% sus parejas y luego un 44% la familia.

Respecto a estas preocupantes cifras, Vergara sostuvo que la violencia contra las mujeres y niñas, “esta muy normalizada”, es más, en esta encuestas “muchas sienten que sus limites no han sido respetados y por personas de su entorno más intimo, hablamos de parejas, amigos y familia. Estamos hablando de personas que se han sentido pasadas a llevar por su entorno más íntimo y eso hace que sea un cifra muy invisible”.

Es por lo anterior, que Vergara sostuvo que “la mayoría [de las mujeres] ha tenido que ir poniéndose corazas a lo largo del tiempo para enfrentar la violencia de su círculo cercano”.

El consentimiento, un concepto más allá de lo sexo-afectivo

Respecto al consentimiento, la investigadora explicó que “usualmente se ha vinculado solamente como un gesto técnico, como si fuera un firma, un contrato. Y nos damos cuenta que hay distintas opresiones que hacen que el consentimiento este también coercionado con otros tipos de actitudes. Por ejemplo, el grado de subordinación, una asimetría en el poder, temas económicos”.

“El consentimiento va mucho más allá y que debería estar libre de otros factores y presiones. Sentimos que ahí la prensa, la música, la tele y las películas, nos han mostrado que el consentimiento fuera algo muy específico de una situación. Y no, nos damos cuenta que el cuerpo habla, nosotras hablamos, nuestras expresiones. Es un concepto mucho mayor”.

Adfemás, la directora de la ONG, detalló que el consentimiento no solo engloba solo lo sexo afectivo, si no que “incluye poder consentir lo que ocurre en nuestro trabajo, familias ,estudios, comunidad”.

Igualmente, la consultora de género afirmó que el estudio arrojó que las mujeres se sienten inseguras, en el transporte público, en plazas y parques. Pero también en la casa. Eso me parece muy potente, porque si no tienes ningún espacio seguro para desarrollarte eso te constriñe, y hace que muchas de estas violencias no las puedas verbalizar”.

El futuro son las niñas y niños

Es en base a lo anterior, que Vergara sostuvo que una de las soluciones para cambiar este dramático escenario, es “abrir los espacios para niñas y adolescentes. Tenemos que hablar con niños y niñas sobre los límites del consentimiento. Lo que significa nuestro cuerpo que no puede ser un territorio a invadir”.

Es por esto, que en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la directora de la ONG Amaranta, realizó un llamado a “padres y apoderados, tutores y otres, sobre todo a escuchar sin juzgar. Los niños y adolescentes están viviendo cambios muy fuertes, mediados por la tecnología y nos damos cuenta que el temor al juicio por parte de los adultos es muy grande. Hay que acompañar, más que poner sobre la víctima el peso de lo que está ocurriendo”.

En una batalla por la vida

Aprovechando la instancia, Karen Vergara se refirió a la polémica levanta tras los dichos del diputado electo, Johannes Kaiser, quien puso en duda el derechos al voto femenino y expresó que “después de estas declaraciones de Kaiser, que lamentablemente fue electo diputado, nos damos cuenta que estamos en una batalla por la vida”.

“Estamos en un momento de la historia que nos exige no tener medias pintas. Donde nos damos cuenta que es necesario volver a traer en la mesa estas violencias y la sensación de inseguridad. Y por sobre todo de qué manera estamos conformando estos espacios seguros para mujeres y disidencias”, agregó

“Estos discursos han potenciado esa idea de que las mujeres deberíamos perder derechos. Encuentro sumamente grave que nuevamente estemos poniendo en entredicho derechos básicos para las mujeres”.

El estudio “Consentimiento y sus implicancias en la vida cotidiana” realizado por Avon y su Promesa para Erradicar la Violencia de las Mujeres y Niñas, en conjunto a la ONG Amaranta, fue lanzado esta jornada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, y puedes acceder a el por el siguientelink.