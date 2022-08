Líder del Tren de Aragua en Chile tenía visa e ingresó por paso habilitado

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, comentó que el líder del Tren de Aragua en Chile no ingresó al país por un paso no habilitado, sino que utilizó una visa vigente desde el año 2017.

El sujeto apodado “La Estrella” se encuentra en prisión preventiva luego de las acciones policiales realizadas en el norte del país, en donde se detuvo a una treintena de personas ligadas a la banda criminal.

Capacidad del Estado

“Para derribar mitos: el principal líder del Tren de Aragua no ingresó por un paso no habilitado, no entró escondido. Primero lo hizo con una visa de turista en 2017 y después se le dio una temporaria en 2019“, aseguró el subsecretario, según consigna en 24 Horas.

Pese al ingreso legal del líder de la banda, Monsalve sostuvo que “las capacidades del Estado de Chile identificaron a quienes eran integrantes de la célula y los tienen en la cárcel. Queremos dar señales de tranquilidad de que se combate al crimen organizado y que tenemos instituciones que los están persiguiendo y procesando”.

Además, el subsecretario del Interior subrayó que los miembros de la banda detenidos en marzo se encuentran encarcelados. También descubrieron que la banda “tenían un líder que se relacionaba directamente con el cabecilla en Venezuela, y hoy está en la cárcel”.