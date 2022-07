La mañana de este miércoles la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco se refirió a los dichos del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul quien afirmó que la organización “se centra en canalizar la violencia hacia el sabotaje”.

“No podemos andar quitando la vida. No hacemos acciones de aniquilamiento, a pesar de tener identificados a esbirros del poder que han cometido crímenes contra la causa mapuche”, señaló Llaitul al medio Werkén.

Al respecto, y al ser preguntada sobre la negativa del Ejecutivo de presentar una querella contra el líder de la CAM, la vocera del máximo tribunal señaló: “Nosotros no tenemos una postura sobre lo que decida o no el Gobierno, porque nosotros no somos los llamados a controlarlos, somos los llamados a hacer justicia”.

En esa línea, Ángela Vinvanco se refirió a las amenazas de sabotaje de Héctor Llaitul y dijo: “No hay que confundir la libertad de expresión con la posibilidad de amenazar a otros de muerte o sabotaje, lesiones, venganza, entre otros”.

“La libertad de expresión es un derecho constitucional que está en la Constitución del 80′ y en el proyecto de nueva Constitución, que permite que las personas podamos hacer calificaciones de bueno, malo, bonito o feo, manifestando libremente lo que se piensa”, añadió la portavoz.

De ese modo, Vivanco complementó: “Expresar mis ideas no tiene nada que ver con que yo amenace en realizar delitos, crímenes, o venganzas, en consecuencia, esto no es un tema de libertad de expresión, es una tema de amenazas que debe ser penalizado de ese modo”.

¿Qué medidas legales se pueden tomar en este caso?

Bajo ese escenario, la vocera de la Corte Suprema explicó que en este caso se puede presentar “un recurso que se canalice de acuerdo a ley y hay algunos casos en que se requiere una querella, como en el caso de la Ley de Seguridad del Estado (LSE)”.

Igualmente, Ángela Vivanco comentó los dichos del fiscal nacional Jorge Abbott, quien el pasado martes informó que para iniciar una investigación contra Héctor Llaitul se debe tener una querella por parte del Gobierno.

Sobre ese punto, la portavoz del máximo tribunal expuso: “El Ministerio Público puede investigar directamente cualquier situación que parezca como una situación delictual y luego si en esa situación surge algo relacionado con la LSE, entonces tendrá que dar la información necesaria y esperar si el Gobierno se querella o no, pero el Ministerio Público puede actuar investigando en oficio”.

“Además, el Ministerio Público cuenta con otras herramientas legales, que permiten atacar y perseguir ciertas conductas”, cerró Ángela Vivanco.