Llaitul asegura que actos de la CAM se enfocan en la violencia por sabotaje: “No podemos andar quitando la vida, no va con nuestra ética”

Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se refirió a los recientes hechos de violencia en la macrozona sur que han sido adjudicados por la orgánica y cuyo último acto incluyó la quema de maquinaria en conmemoración de la muerte de Pablo Marchant.

El líder de la organización armada aseguró que los actos se enfocan en la “violencia por sabotaje” y descarta que cometan asesinatos. “No podemos andar quitando la vida. No hacemos acciones de aniquilamiento, a pesar de tener identificados a esbirros del poder que han cometido crímenes contra la causa mapuche”, dijo al medio Werkén.

“Tampoco podemos ajusticiar a yanaconas [término quechua para referirse a personas serviles al poder], que se han paseado libremente en el Wallmapu y nadie los toca. No podemos porque no va con nuestra ética“, agregó.

Llaitul agregó que la prioridad de la CAM “es canalizar la violencia hacia el sabotaje, hacia un sabotaje muy bien dirigido, hacia insumos, hacia maquinarias”. Por eso, asegura, los medios de comunicación deberían “retratar que nosotros respetamos a los trabajadores, respetamos las vidas de los trabajadores”.

Aseguró que “les explicamos que el problema no es con ellos, es con las empresas capitalistas que están devastando nuestro territorio. Y que nos comprendan que no es un tema de dejarlos sin trabajo o quemar la máquina de sus dueños, no tiene que ver con afectarlos directamente a ellos, es un tema que nosotros hacemos defensa de esa forma, de nuestras reivindicaciones, para ponerle un pare, al extractivismo, para frenar tanta devastación y tanta injusticia contra nuestro pueblo”.

En junio pasado, el exlíder de la CAM José Huenchunao había asegurado que las organizaciones que reivindican la causa mapuche debían actuar a través de la vía armada, apoderándose de escuelas en el proceso.

Héctor Llaitul matizó estas declaraciones, aunque considera que hay “argumentos sólidos” para que establecimientos educacionales, religiosos o vecinales sean blanco de ataques armados.

“No se ataca trabajadores, no se ataca campesinos pobres. Y si en algún momento alguien hizo una definición porque hayan objetivos en iglesias evangélicas, en templos católicos, en sedes comunitarias o en escuelas, como símbolos del colonialismo, de la enajenación y de la intolerancia hacia los mapuches, nosotros igual lo entendemos como argumento muy sólido, pero no atacamos ese tipo de objetivos”, puntualizó.