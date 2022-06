Este miércoles, el Congreso discutirá y votará una nueva extensión del estado de excepción en la macrozona sur, medida implementada a mediados de mayo y que sigue vigente debido a las positivas cifras respecto al descenso en los hechos de violencia.

Según explicó la ministra del Interior, Izkia Siches, la quema de camiones en la zona se redujo un 85%, los ataques a vehículos disminuyó en un 65%, mientras que el uso de armas de fuego bajó un 57%.

Si bien gran parte del oficialismo se encuentra alineado para aprobar esta prórroga, también han levantado la voz para señalar que esta medida, como su nombre lo dice, “es excepcional”, por lo que buscarán nuevos mecanismos.

“Ha tenido resultado en los objetivos que se han ido buscando. Sin embargo, también le hemos ido señalado al Ministerio, que el Estado de Excepción es una excepción, no una norma, y se deben buscar mecanismos para salir de esa excepción”, señaló la diputada del Partido Comunista Karol Cariola.

En tanto, desde la oposición también hicieron su advertencia al Presidente Gabriel Boric, donde el senador UDI Iván Moreira adelantó que “no siempre estarán los votos” del bloque a disposición si es que el Mandatario no “ordena” al PC y al FA. “Que el Gobierno no pretenda que va a seguir indefinidamente contando con nuestros votos si no ordena al PC y al FA, en lo que dice relación al estado de excepción”, indicó.

Esta será la segunda prórroga del estado de excepción para la macrozona sur ingresada por el Gobierno, la cual será discutida y votada esta jornada tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado a contar de las 10:00 horas.