DEM Santiago y manifestaciones en el Instituto Nacional: “La solución no es simple, es multifactorial y compleja”

El director de Educación Municipal -DEM- de la comuna de Santiago, Rodrigo Roco, conversó con La Prueba de ADN sobre los incidentes ocurridos este lunes en el Instituto Nacional. Tras una manifestación pacífica por parte de los estudiantes, encapuchados causaron desmanes en el exterior del establecimiento, que dejaron cuatro detenidos y un alumno quemado producto de una bomba molotov.

Respecto de la postura que tienen como administradores y sostenedores del liceo emblemático, Roco señaló que “se trata de hechos gravísimos, que nosotros condenamos. Pero también quisiera decir que a pesar de que algunos insisten en que ha sido permanente, diría que es algo que no podríamos decir que es recurrente“.

En esa línea, el titular de la DEM Santiago defendió las manifestaciones “que no han terminado de esta manera o que no han tenido este propósito”, en contraste con los incidentes que se registraron principalmente en 2019, bajo la administración de Felipe Alessandri.

¿Qué pasó con el dinero para las salas?

El análisis de Rodrigo Roco apuntó principalmente a las medidas que están tomando como municipio para enfrentar estos episodios de violencia y otras situaciones que se han constatado en el Instituto Nacional desde hace varios años.

“Efectivamente hay un conjunto de cosas que se requiere mejorar. El Instituto tiene una infraestructura que no es mala. Lo que pasa es que es un colegio que fue construido y pensado a fines de los 50 y tiene un gran pecado, por así decirlo, que hoy día choca con la idea de educación integral que nosotros estamos tratando de impulsar”, sostuvo Roco.

Sobre ese punto, se refirió a la integración de las alumnas al IN, lo que obligó a realizar cambios en función al nuevo estudiantado. Junto con ello, apeló a detalles de mobiliario que a su juicio frenan dicha educación integral.

“Comprendemos la molestia de los chicos y chicas, es que (la sala) tiene las sillas pegadas al piso. Ese es un problema muy grande. Comprendes que no puedes hacer un trabajo de grupo, que hay una serie de aspectos pedagógicos que no pueden desarrollarse, entonces eso empobrece la experiencia escolar de los chicos“, esgrimió Rodrigo Roco.

Durante esta jornada, desde el centro de estudiantes recalcaron que en 2019, con el fin de bajar la toma de ese entonces, existió un convenio con la municipalidad, que encabezaba Felipe Alessandri. Dicho acuerdo tenía relación con un proyecto de $3.200 millones para la restructuración de las salas, cuyo destino los alumnos afirman desconocer.

“En 2019 hubo una promesa, pero efectivamente esa fue una promesa“, puntualizó el director de Educación Municipal. “Hay un proyecto diseñado, pero no tiene el financiamiento. Nosotros pensamos que ahora, y es parte de lo que queremos conversar con los chicos, entiendo que mañana (martes) van a ir a entregarnos el petitorio, nosotros todavía no lo conocemos formalmente, vamos a poder empezar a conversar en cómo avanzar en medidas de mediano, corto y largo plazo”.

Eventuales sanciones

De vuelta al tema de las movilizaciones, Rodrigo Roco acotó que “tenemos que situarnos en contexto. Yo también me hago la misma pregunta, cómo llegamos a que la manifestación fuera overoles blancos, cabros tirando molotov. Yo creo que el punto, trato de explicármelo, en que quizás hubo sucesivas movilizaciones que no partieron de esa forma, pero que se fueron radicalizando en el tiempo, quizás al sentir que las autoridades no consideraban los puntos que se estaban planteando, no había voluntad de respuesta, no había canales de diálogo”.

“Y yo creo que terminamos efectivamente con imágenes el 2019 muy graves, de carabineros arriba de los techos, o entrando a las salas de los chicos, cosas que esperamos que no se vuelvan a repetir, así como tampoco queremos que se repita lo que pasó hoy día. La solución a esto no es simple, es multifactorial, es compleja. No es que yo diga vamos a poner carabineros afuera para que controlen la entrada, eso ya se intentó, no va por ahí la solución“, remarcó.

Sobre eventuales sanciones contra los estudiantes involucrados, Roco subrayó que “hay un debido proceso que se hace con los chicos y podría eventualmente terminar en la expulsión. Pero creo que el punto, insisto, es cómo llevar a los jóvenes a otra conversación y reencontrarnos“.