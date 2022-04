Nueva denuncia de violencia escolar: captan peleas entre alumnos del Instituto Nacional en pleno patio

Recientemente se conoció una nueva denuncia de violencia escolar en la Región Metropolitana, en la comuna de Santiago: dos videos muestran cómo alumnos del Instituto Nacional protagonizan peleas en pleno patio del establecimiento.

Según los registros, se trata de encuentros en el que se forma un círculo de gente y dos contrincantes comienzan a darse golpes de puño y patadas. De acuerdo a la versión de apoderados, que reciben estas imágenes a través de chats de WhatsApp, es una situación que se ha normalizado y no se trata de un hecho reciente.

Uno de ellos -cuya identidad fue resguardada por su seguridad- conversó con ADN sobre estas peleas, que han generado la preocupación de los padres, especialmente porque ninguna autoridad se ha hecho cargo de este hecho de violencia escolar.

“Un club de la pelea”

De acuerdo a su testimonio, los videos fueron captados en el contexto de un recreo y ya se habla de una especie de “club de la pelea”. Es decir, los mismos estudiantes organizan estos encuentros y comparten los registros a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram. También se hacen apuestas para ver quién es el ganador.

Otra acción violenta, cuenta el apoderado, “es que en los recreos quitan los balones de los chicos que juegan fútbol, salen arrancando y cuando algunos salen a pedir el balón, les pegan también“.

Además, señaló que “hay estudiantes involucrados, pero también hay externos, gente que no es del colegio, sino de otros colegios. Hay problemas en el filtro del ingreso, han entrado a robar también, le robaron un computador a un profesor”.

“Ingresaron encapuchados también, incluso de otros colegios, rompieron salas del centro de estudiantes, amenazaron con pegarles a otros estudiantes con un martillo“, añadió el testigo.

El temor de los padres y apoderados, explicó, es que estas peleas se producen en la mañana, donde hay sólo niños, situación que se podría replicar en la tarde, cuando acuden las alumnas del Instituto Nacional.

Las siguientes imágenes son altamente sensibles, tanto por su contenido como por la presencia de niños y adolescentes:

Sin inspectores

El apoderado contó que las autoridades no se han pronunciado sobre estos hechos. “El problema es que la autoridad dice que estamos elaborando un plan de acción, y el plan lo están elaborando hace un mes, en el caso del equipo directivo”, afirmó.

Denuncia también que “la DEM (Dirección de Educación Municipal), la Municipalidad de Santiago que tiene completamente abandonado al Instituto. Se han pedido reemplazos, inspectores, pero no ha pasado nada. Y estamos preocupados”.

“De hecho, en el curso de mi hijo, hace tres semanas atrás, unos chicos de primero medio les pegaron a los compañeros de mi hijo porque les habían llevado el balón. El tema es que no había ningún inspector que estuviera resguardando la seguridad. La dirección dice que no hay suficiente personal y que la DEM no cotiza las contrataciones. Sabemos que reciben recursos, pero no sabemos dónde están”, sostuvo.

Falta de insumos y problemas de infraestructura

Los apoderados están al tanto de los problemas de infraestructura que existen en los otros colegios de la comuna, como el caso del Liceo Darío Salas. De hecho, el Instituto Nacional sigue teniendo deficiencias que se arrastran desde los hechos de violencia previos al estallido social.

Incluso entre los apoderados y los profesores han financiado elementos como el alcohol gel, medida sanitaria básica contra el covid-19, e insumos de primeros auxilios. Todo esto deriva finalmente en que el establecimiento no estaba en condiciones para recibir a los estudiantes, en un inicio de año escolar marcado por el regreso a las clases presenciales.

En esa línea, también hay problemas en materia docente. “Para el reemplazo docente, por ejemplo, la DEM se demora una semana en autorizar. Entonces los chicos están una semana sin clases de esa asignatura”, apunta el apoderado.

“Una profesora en el curso nuestro le sacó en cara a los estudiantes que ella tuvo que fotocopiar las pruebas para una evaluación. (En el Instituto Nacional) no tenían hojas ni siquiera para imprimir”, añadió.

Por estos días, algunas directivas de padres y apoderados evalúan realizar movilizaciones. Ello, a la espera de un pronunciamiento por parte de las autoridades del establecimiento y de la comuna de Santiago.

Al cierre de esta nota, ADN se contactó con el Instituto Nacional vía telefónica, sin respuesta.