El alza de los precios de los alimentos, reflejados en el aceite y otros productos de la canasta familiar, habría llevado a que las personas en Chile, utilicen sus líneas de crédito para comprar estos productos esenciales.

En entrevista con Meganoticias, el presidente de Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), Hernán Calderón, comentó que el alarmante uso va al alza.

“El pequeño comercio muchas veces hace grandes sacrificios para tener los productos a un precio mucho más bajo que las grandes cadenas de supermercados. Esto ha sido histórico”, señaló Calderón.

En esa línea, aseguró que “tenemos algunas anomalías que se producen en este mercado. Las grandes cadenas distribuidoras para el comercio minorista están controladas por las grandes cadenas de supermercado. Esto se transformó en algo normal”.

“Cuando las personas no tienen los recursos para comprar en efectivo, lo que hacen es la típica ‘bicicleta’. Compran a través de la tarjeta y va quedando endeudado permanentemente y va sacando créditos por distintos lugares para ir cubriendo sus necesidades”, ahondó Calderón.

Dependencia alimentaria

Chile importa gran parte de los alimentos consumidos por los ciudadanos. Esta dependencia alimentaria se ve especialmente perjudicada cuando hay vaivenes económicos mundiales.

“Hoy ya no producimos arroz cuando teníamos una zona arrocera en Chile. La mayor parte del arroz es importado. No tenemos trigo, más del 50% del trigo y la harina es importada. Las legumbres, la gran mayoría, no se producen en el país. Tenemos un problema en que dejamos de ser productores de estos alimentos”, señaló Calderón.

“Nosotros tenemos una dependencia alimentaria y lo que hay que trabajar es la soberanía alimentaria”, finalizó.