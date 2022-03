El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha encendido las alarmas en el mundo agro, particularmente por la posición de potencia mundial del país liderado por el presidente Vladimir Putin en relación a la exportación de trigo. Chile no ha sido la excepción en estas alertas. Fue parte de la conversación que Cristian Allendes, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), tuvo durante este jueves en ADN Hoy.

“Menos mal que donde importamos (trigo) son Estados Unidos, Canadá y Argentina”, señaló el líder gremial. Pese a estas condiciones, la globalización podría afectar: “El 44% del trigo el pan que consumen todos los chilenos es importado. El sur era el granero de Chile, pero por los problemas de seguridad en la macrozona ha venido disminuyendo: a los agricultores les queman la siembra, no los dejan sembrar, tienen que haber policías para que les resguarden tierras, tractores”.

Por lo pronto, un plan para impulsar la siembra de trigo o de avena “sería ideal”, a juicio del presidente de la SNA, “tanto para la producción de pan como para alimentación del ganado o la salmonicultura, (pues) el 20% de las exportaciones de trigo lo produce Rusia”.

Relación con el futuro ministro: “Le mandé un mensaje apoyándolo”

Durante las últimas horas se conoció un proceso judicial en el que está involucrado el próximo ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, por violación de morada e intimidación. Allendes puso paños fríos a la situación y aclaró que la relación con el futuro secretario de Estado es buena.

“Hemos tenido dos reuniones muy buenas desde que fue nombrado como Ministro. Tuvo estas discusiones con productores de palta en una zona relativamente nueva, donde nosotros no consideramos que hubo un atentando contra el medioambiente, sino que hubo plantaciones autorizadas por Conaf y por el SAG, quienes autorizaban limpiar los bosques y las plantaciones de paltas. El altercado nosotros pensamos que se debe aclarar”, explicó.

En esa línea, Allendes aseguró que, tras conocidos los hechos, “le mandé un mensaje apoyándolo. Estas cosas que pasaron fueron circunstanciales, hoy no nos preocupan”.

Convención Constitucional: “Las ideas que están poniendo son para países desarrollados”

El trabajo en el órgano redactor también ha sido motivo de debate entre el sector agro, según precisó el presidente de la SNA. A su juicio, el trabajo en la Convención es “es poner tanta tranca”.

“Las ideas que están poniendo son cosas que están haciendo países escandinavos, europeos, son países desarrollados que vienen de vuelta. Lo que hace el vicepresidente de la comisión del medio ambiente de decrecer la economía, es pensar en pobreza para la gente. En países como Chile les queda mucho rato para ser desarrollados”, apuntó Allendes.

Los derechos de agua, otro de los álgidos debates en la Convención, es para el gremio agro “una herramienta para que un agricultor quiera inventir en el mediano y largo plazo. Una plantación se demora siete, ocho años en ver los ingresos. Hoy las inversiones son altísimas. Cuando alguien no tiene seguridad por el agua, hay un problema de “posible, no siempre”, “no plantaciones” y eso sería grave. Creemos que hay otros mecanismos, pero no cambiar todo”.