El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió este martes al homicidio de dos trabajadores, cuyos cuerpos fueron hallados al interior de una camioneta, en un fundo perteneciente a la Forestal Mininco, en la comuna de Carahue.

El dirigente de los empresarios calificó el caso de “lamentable, deleznable” y “asesinato a mansalva”, ya que “estos hechos se van sumando a la larga lista de víctimas que tenemos que lamentar, fruto de la violencia, de la delincuencia, de la inseguridad que hay en la región”.

Sutil sostuvo una reunión con el presidente de la Corporación de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, para tratar este y otros asesinatos ocurridos en la macrozona sur, que se encuentra bajo estado de excepción constitucional.

“Cómo es posible que no se le dé la importancia”

Respecto de la situación en la macrozona sur y los crímenes ocurridos en las últimas semanas, Juan Sutil afirmó que “es inentendible cómo la sociedad en su conjunto no los repudia“.

“Vengo llegando de La Araucanía y era casi imposible sobrevolarla, con incendios permanentes“, señaló el líder de la CPC. “Llevamos prácticamente dos semanas desbordados, con una acción absolutamente organizada, con los focos que uno ve desde arriba cómo van siendo activados, generando un daño a las personas que tenemos que lamentar y generando un daño medioambiental, ecológico y a las personas en su trabajo”.

Además, expresó que “creo que es el momento de que Chile diga basta, esto no puede seguir. Tenemos una situación de emergencia en la región, todos sabemos que esto no está dentro del marco de las demandas legítimas que puedan tener los pueblos originarios, pero no tiene nada que ver con los niveles de violencia, desolación e intimidación que estamos todos los días acostumbrándonos a ver”.

Sutil también alegó que “cómo es posible que, ante la muerte de dos ciudadanos chilenos, iguales que tú y yo, no se le dé la importancia a esos hechos. Nosotros creemos que no se le está dando la importancia”.

El emplazamiento a las autoridades entrantes y salientes

El presidente de la CPC emplazó a las actuales y futuras autoridades de Gobierno. “Las situaciones de este tipo tienen que estar en manos de las autoridades que tienen que entrar y también de las que tienen que salir“, sostuvo, junto con llamar a que “se actúe con la debida diligencia y anticipación.

Juan Sutil habló de la “situación apremiante inmediata que tiene que ver con la vida de las personas y asesinatos a mansalva”. “Tenemos que presenciar la destrucción de una región, es cosa de ir a verla y uno se da cuenta de lo que está sucediendo y a lo largo y ancho de las regiones de la Araucanía y Biobío”, recalcó.

Sobre la reunión bilateral entre Izkia Siches y Rodrigo Delgado, en la que se habló de conversar sobre el estado de excepción con las comunidades de la macrozona sur, Sutil apuntó que “el estado de emergencia, a la luz de los hechos, ha permitido desarticular bandas que roban madera, trafican drogas y que aumentan su poder bélico y su enfrentamiento fruto de la imposibilidad que muchos de ellos tienen de cosechar su propia droga”.

“Sería una muy mala decisión porque pondría en más riesgos y en una situación de desesperanza a la región“, sentenció, respecto a un eventual fin de la medida.